為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    16年總理生涯榮退 梅克爾最後Podcast：拜託去打疫苗

    德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2日光榮退休，時常透過播客（Podcast）向大眾宣政的她，今（4）日上傳最後一集影片，拜託德國民眾一定要正視疫情威脅，接種疫苗。（圖取自德國聯邦政府網站）

    德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2日光榮退休，時常透過播客（Podcast）向大眾宣政的她，今（4）日上傳最後一集影片，拜託德國民眾一定要正視疫情威脅，接種疫苗。（圖取自德國聯邦政府網站）

    2021/12/04 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2日光榮退休，此前她時常透過播客（Podcast）向大眾宣政，今（4）日她上傳最後一集影片，拜託德國民眾一定要正視疫情威脅，接種疫苗。

    《德國之聲》報導，德國前總理梅克爾2日退休，結束長達16年的總理生涯。平常外向的她，在擔任總理期間常透過影音播客向大眾宣導政令，今（4）日梅克爾上傳最後一集節目，請求民眾一定要正視武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情威脅。

    梅克爾在節目中誠懇向大眾呼籲：「我必須再次請求大家，正視這個狡詐病毒的威脅，尤其是這個新的Omicron變種，比先前所有變種的傳染力都高，去打疫苗吧！不管是第一劑或加強針。」

    梅克爾迄今已錄製超過600集播客節目，在最後一集節目尾聲她強調，第四波疫情如果失控，將重創德國，造成部分地區非常嚴重的後果。

    據悉，德國目前疫苗涵蓋率仍僅69%，未達75%的短期目標，政府本週四（2）宣布了新一波的防疫禁令，希望藉此趨緩居高不下的疫情。

    根據德國官方今（4）日公布的數據，過去24小時內共新增6萬4510例確診、378人死亡，7日內每10萬人感染率為442.7人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只限明天！高雄4接種站打疫苗送200元禮券
    2021/12/04 22:33

    只限明天！高雄4接種站打疫苗送200元禮券
    Omicron在38國現蹤 世衛：症狀輕重待觀察 Delta仍為主流
    2021/12/04 19:19

    Omicron在38國現蹤 世衛：症狀輕重待觀察 Delta仍為主流

    2021臺北文創天空創意節「解邊界」
    明天起3天 屏東縣6地點打疫苗送現金500元
    2021/12/04 18:31

    明天起3天 屏東縣6地點打疫苗送現金500元
    抗中、防疫、遏止氣候變遷《BBC》揭德國新總理上任後要務
    2021/12/04 15:22

    抗中、防疫、遏止氣候變遷《BBC》揭德國新總理上任後要務

    綠色住宅保值性高 海線唯一宜居建築誕生
    梅克爾卸任前最後一槍 未打疫苗不准出入文化、休閒場所
    2021/12/02 22:31

    梅克爾卸任前最後一槍 未打疫苗不准出入文化、休閒場所
    誓言對中國強硬！ 德國準外長：不排除抵制北京冬季奧
    2021/12/02 11:10

    誓言對中國強硬！ 德國準外長：不排除抵制北京冬季奧
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播