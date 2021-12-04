16年總理生涯榮退 梅克爾最後Podcast：拜託去打疫苗

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2日光榮退休，時常透過播客（Podcast）向大眾宣政的她，今（4）日上傳最後一集影片，拜託德國民眾一定要正視疫情威脅，接種疫苗。（圖取自德國聯邦政府網站）

2021/12/04 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2日光榮退休，此前她時常透過播客（Podcast）向大眾宣政，今（4）日她上傳最後一集影片，拜託德國民眾一定要正視疫情威脅，接種疫苗。

據《德國之聲》報導，德國前總理梅克爾2日退休，結束長達16年的總理生涯。平常外向的她，在擔任總理期間常透過影音播客向大眾宣導政令，今（4）日梅克爾上傳最後一集節目，請求民眾一定要正視武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情威脅。

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梅克爾在節目中誠懇向大眾呼籲：「我必須再次請求大家，正視這個狡詐病毒的威脅，尤其是這個新的Omicron變種，比先前所有變種的傳染力都高，去打疫苗吧！不管是第一劑或加強針。」

梅克爾迄今已錄製超過600集播客節目，在最後一集節目尾聲她強調，第四波疫情如果失控，將重創德國，造成部分地區非常嚴重的後果。

據悉，德國目前疫苗涵蓋率仍僅69%，未達75%的短期目標，政府本週四（2）宣布了新一波的防疫禁令，希望藉此趨緩居高不下的疫情。

根據德國官方今（4）日公布的數據，過去24小時內共新增6萬4510例確診、378人死亡，7日內每10萬人感染率為442.7人。

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