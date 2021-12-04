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    以色列爆7例Omicron！還有27疑例 病毒恐已在城鎮擴散

    以色列衛生部3日宣布，已證實7例「Omicron」確診，都有國外旅遊史。示意圖，人物與新聞事件無關。（法新社）

    以色列衛生部3日宣布，已證實7例「Omicron」確診，都有國外旅遊史。示意圖，人物與新聞事件無關。（法新社）

    2021/12/04 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新變種病毒「Omicron」持續擴散，以色列衛生部3日表示，已證實7例感染患者，匡列採檢8例接觸者、具國外旅遊史者。另外，更有19例感染源不明，不排除Omicron已於城鎮內傳播，人心惶惶。

    根據《美聯社》報導，7例Omicron確診病例中，4例為近期從南非返回且未接種疫苗；2例為從南非和英國返回並已接種兩劑輝瑞（Pfizer-BNT）；1例為從馬拉威返回並已接種AZ疫苗。

    以色列衛生部也指出，目前「高度懷疑」另外27人，其中8例近期具有國外旅遊史者或為確診病患接觸者，另19例感染源尚未釐清，目前僅知與國外旅遊史者無闗，因此不排除Omicron已於以色列城鎮內擴散，國內人心惶惶。

    以色列上週就早早封鎖邊境，防堵大魔王Omicron，目前只開放國人入境回國。

    以色列人口超過900萬，自大流行開始以來，已有8199人死於武漢肺炎，然而約630萬人至少接種了一劑輝瑞（Pfizer-BNT）疫苗；400萬人完成兩劑疫苗接種。

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