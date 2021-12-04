無視新魔王Omicron…不爽防疫管制加嚴 荷蘭再爆千人示威
2021/12/04 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，新變種病毒Omicron來勢洶洶，荷蘭烏特勒支（Utrecht）今（4）日再度傳出數千人示威遊行，抗議官方的防疫限制。
據《路透》報導，「新魔王」Omicron令全球各國繃緊神經，荷蘭烏特勒支市今天卻再度有數千人上街遊行，抗議政府上週起為因應新一波疫情和變種病毒而緊縮的管制政策。
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報導指出，數千名遊行人士手舉「給我醫療自由！（Medical Freedom Now）」的旗幟，在市中心遊行，現場雖有警力戒備和協助管制人流，但過程十分和平。
然而，這卻是荷蘭近2週以來第二度有民眾抗議政府的防疫管制政策，11月底荷蘭海牙（Hague）也有人不滿防疫政策上街示威，演變成搗毀大量公物的暴動，至少有上百人被捕、3名民眾中槍、5名員警受傷。
據悉，荷蘭除了從南非航班18名旅客身上驗出Omicron，日前也坦承早在南非航班降落之前，荷蘭境內就已經驗出Omicron病例，代表Omicron變種病毒很有可能已在國內流行。
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