無視新魔王Omicron…不爽防疫管制加嚴 荷蘭再爆千人示威

新變種病毒Omicron來勢洶洶，荷蘭烏特勒支卻再度數千人示威遊行，抗議官方防疫限制。（路透）

2021/12/04 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，新變種病毒Omicron來勢洶洶，荷蘭烏特勒支（Utrecht）今（4）日再度傳出數千人示威遊行，抗議官方的防疫限制。

荷蘭民眾抗議政府自上週起為因應新一波疫情和變種病毒而緊縮的管制政策。（路透）

據《路透》報導，「新魔王」Omicron令全球各國繃緊神經，荷蘭烏特勒支市今天卻再度有數千人上街遊行，抗議政府上週起為因應新一波疫情和變種病毒而緊縮的管制政策。

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示威著高舉「給我醫療自由！（Medical Freedom Now）」旗幟，在市中心遊行。（美聯社）

報導指出，數千名遊行人士手舉「給我醫療自由！（Medical Freedom Now）」的旗幟，在市中心遊行，現場雖有警力戒備和協助管制人流，但過程十分和平。

然而，這卻是荷蘭近2週以來第二度有民眾抗議政府的防疫管制政策，11月底荷蘭海牙（Hague）也有人不滿防疫政策上街示威，演變成搗毀大量公物的暴動，至少有上百人被捕、3名民眾中槍、5名員警受傷。

據悉，荷蘭除了從南非航班18名旅客身上驗出Omicron，日前也坦承早在南非航班降落之前，荷蘭境內就已經驗出Omicron病例，代表Omicron變種病毒很有可能已在國內流行。

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