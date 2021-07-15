軍情動態》最具代表性機種 全球最後1架S-3反潛巡邏機退役

由洛克希德公司研發、美國海軍航空史上最具代表性的飛機S-3「維京」艦載反潛巡邏機（S-3 Viking），全球最後1架於近日正式退役，未來將交至聖地牙哥航太博物館進行展示，188架全數告別藍天。（翻攝自NASA官網）

2021/07/15 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕由洛克希德公司研發、美國海軍航空史上最具代表性的飛機S-3「維京」艦載反潛巡邏機（S-3 Viking），全球最後1架於近日正式退役，未來將交至聖地牙哥航太博物館進行展示，188架全數告別藍天。

綜合外媒報導，S-3自1974年開始於美國海軍服役，並於2009年退役，不過美國國家航空暨太空總署（NASA）2004年看上該機種，決定購入1架S-3B，並在2006年徹底重新整理配置，也就是拆除所有武器系統，改為裝設民用航空電子設備、GPS等，執行空中觀測等任務。

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位於俄州的NASA格倫研究中心是S-3的主要負責部門，該中心營運經理德默斯（Jim Demers）駕駛該機種已有超過25年的經驗，他表示，在美國海軍將其退役、買不到相關零件後，不得不讓這架飛機退役，「雖然這台飛機還適航，且比以往任何一個時候狀況都好，不過現在是時候告別了」。

S-3接下來將安置於聖地牙哥航太博物館進行展示，博物館執行長基德里克（Jim Kidrick）表示，S-3B是海軍航空史上，最具代表性的飛機之一，很高興最後一架S-3「回家了」，因為這裡就是S-3的故鄉。

NASA的指揮管制計畫主管賈瑞爾（Mike Jarrell）強調，S-3在開創飛機通訊技術方面擔任要角，曾經飛越美國境內各式地形進行觀測，而研究結果用於開發自動駕駛系統與無人機通訊系統技術；未來該機種的任務將由T-34教練機接替。

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