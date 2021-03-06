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    軍情動態》下軍艦像下水餃 美情報局：解放軍艦隊規模超越美軍

    中國海軍軍艦數量超越美國海軍。圖為解放軍岳陽號飛彈護衛艦。（路透）

    中國海軍軍艦數量超越美國海軍。圖為解放軍岳陽號飛彈護衛艦。（路透）

    2021/03/06 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國軍力成長之快讓美國如芒刺在背，據美國海軍情報局（ONI）估算，解放軍海軍的軍艦數量已在2020年底超越美國，成為全球最大艦隊。

    《CNN》報導，ONI數據指出，解放軍艦數量從2000年的110艘飛快成長，至去年底達360艘，超越美國的297艘；4年後解放軍艦數估達400艘，美軍則計畫擴充至355艘。美海軍、陸戰隊及海岸防衛隊去年12月發布的共同報告就提到，「中國海軍的戰力只花了20年就增長超過3倍。」

    報導提到，中國國家主席習近平是繼毛澤東後最有權力的中共領袖，其最有野心的目標之一就是打造能夠在全球七大洋展現中國強大海洋戰力，2018年習搭乘驅逐艦巡視南海時曾說，「建造威力強大海軍的任務比過去任何一刻都要緊迫。」

    然而，這不意味著中國的海軍戰力就此超越美國。首先美海軍擁有超過33萬人服役，仍勝過中國的25萬人；美軍的驅逐艦、巡洋艦噸數仍大於中國，且有超過9000個艦載垂直飛彈槽，中國僅約1000個，代表美國的艦射飛彈能力大幅領先。

    此外，美國的50艘攻擊型潛艦全是核子動力，對比中國62艘潛艦只有7艘為核動力，整體作戰能力差距不小。

    最後，美國擁有由11艘核動力航空母艦組成的戰鬥群，中國目前僅有的2艘航艦還是蘇聯時代的產物，實力完全無法匹敵。軍事作家沃特海姆（Eric Wertheim）就說，「一艘美國航艦及其戰鬥群，比多數國家的整個空軍還要強大。」

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