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    軍情動態》美太空軍和NASA簽合作備忘錄 聚焦月軌內空間監測

    美國太空軍和美國太空總署（NASA）在21日簽署新的備忘錄，奠定雙方合作的基礎，新備忘錄聚焦在月軌內空間（cislunar space）的探索和監測。（法新社）

    美國太空軍和美國太空總署（NASA）在21日簽署新的備忘錄，奠定雙方合作的基礎，新備忘錄聚焦在月軌內空間（cislunar space）的探索和監測。（法新社）

    2020/09/23 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍和美國太空總署（NASA）在21日簽署新的備忘錄，為聯邦政府主責軍事和民用太空領域的2大山頭，奠定合作的基礎，雙方不僅承諾共享技術和資料，也聚焦在月軌內空間（cislunar space，即地球靜止軌道至月球軌道間的空間）的探索和監測。

    根據《國防新聞》報導，這份的備忘錄取代了NASA和太空軍前身─美國空軍太空司令部14年前簽署的備忘錄，長達5頁的內容包含了載人太空飛行、太空政策、太空運輸、行星防禦準則和最佳實踐方法等領域。

    新的備忘錄將更多篇幅放在月軌內空間上，內容稱美國太空軍和NASA必須提高對月軌內的空間意識，但目前兩者能力有限。對於太空軍來說，當NASA或者像中國這樣的敵對國家，對在此區的活動越來越感興趣時，太空軍必須掌握月軌內空間中所發生的事。

    同時，備忘錄定位NASA在行星防禦中的角色，負責探測、追蹤和辨識在地球8百萬公里內，具有潛在危險性的小行星和彗星。

    備忘錄促使太空軍和NASA共享技術和資料，幫助彼此完成各自的任務，例如太空軍位於澳洲的太空監視望遠鏡，NASA能夠利用它來檢測靠近地球的物體。

    太空作戰部長雷蒙德上將表示，安全、穩定和可造訪的太空領域，是我們國家安全、繁榮和科學成就的基礎；NASA署長布萊登斯汀則說，這項備忘錄延續了我們與國防部合作的豐富遺產，並為軍民兩方在太空，探索共同利益上奠定重要基礎。

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