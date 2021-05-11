芝加哥大學新研究：「奈米分子陷阱療法」能成功殲滅武肺病毒

芝加哥最新研究指出，一種人工奈米粒子能有效引誘病毒和抗體，再透過免疫系統消滅，讓治癒武肺透露出一絲曙光。（圖翻攝自芝加哥大學普利茲克分子工程學院官網）

2021/05/11 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已肆虐近2年，各大生技藥廠都積極開發疫苗，各國也爭相搶奪，盼能對抗武肺，近日芝加哥大學新研究指出，一種人工奈米粒子能有效引誘病毒和抗體，再透過免疫系統消滅，讓治癒武肺透出一絲曙光。

根據《Scitech Daily》報導，芝加哥大學轄下的普利茲克分子工程學院（Pritzker School of Molecular Engineering）的研究人員開發出一種「奈米分子陷阱療法（Nanotraps）」，透過人造的「奈米粒子」，產生抗體的效能，引誘武肺病毒和其結合，進而透過自體免疫系統根治武漢肺炎。

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根據4月27日發表在《Cell Press》旗下《Matter》期刊的論文指出，研究員陳敏（Min Chen）及研究生羅森伯格（Jill Rosenberg）先解析出武肺病毒（SARS-CoV-2）和細胞結合的機制，他們發現其表面有ACE2受體蛋白的刺突，能有效穿破人體表層細胞，進而滲透進入胞體內增生。

報導提到，根據ACE2受體蛋白的刺突的特性，研究人員設計了能吸引病毒來結合的「人工奈米粒子」，讓其具有吸引病毒及抗體同時前來的「蛋白特徵」，除了能同時讓病毒和奈米結合外，也能有效利用自身抗體斬除武漢肺炎。

報導指出，比一般細胞的尺寸還小的「人工奈米粒子」，直徑僅500奈米，是由聚合物磷脂所製成，對人體無害，且是美國食藥局（FDA）核准使用的材質，未來將和美國阿貢國家實驗室通力研究，若能成功研製，將以「鼻噴劑」型式提供患者使用。

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該分子研究團隊將其稱為「奈米分子陷阱療法（Nanotraps）」，成功找出武肺病毒（SARS-CoV-2）和細胞結合的機制，再透過具有吸引病毒及抗體同時前來的「蛋白特徵」，一舉殲滅武肺。（圖翻攝自《Matter》期刊）。

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