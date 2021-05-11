印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......

近日驚傳恆河出現數十具浮屍，當地民眾認為是火葬場無法處理，才丟到河中。圖為相關人員在恆河邊將染疫遺體擺放好準備火化的畫面，與本文無關。（路透）

2021/05/11 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，連日以來單日新增確診及死亡數都相當驚人，林立的臨時火葬場等著處理成堆的染疫遺體，疫情嚴重程度外界難以想像。週一（10日）有印度官員透露，近日在恆河發現數十具被沖上岸的浮屍，應該都是染疫病歿；有當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河。

綜合外媒報導，印度北部地方官員庫馬（Ashok Kumar）透露，當局近日在比哈爾邦（Bihar）及北方邦（Uttar Pradesh）邊境的巴克薩縣（Buxar）發現有約40具從恆河沖上岸的屍體；另外有當地媒體報導稱，被沖上河床的遺體其實多達上百具，這些遺體有些因水裡泡了好幾天已呈現腫脹，還有的似乎火化到一半。

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庫馬表示，無法證實這些遺體都是染疫病逝的患者，但已指派相關單位火化或埋葬所有被沖上來的遺體。但當地民眾都相信，這些遺體全部都是確診武肺病逝的人，並認為可能是因為火葬場無法處理如此大量的遺體，才選擇把遺體丟到恆河。此外也有不少民眾擔憂恆河早已被汙染，疫情恐更惡化。

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