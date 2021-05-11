為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度恆河驚現數十浮屍沖上岸 疑染疫身亡火葬場處理不完的......

    近日驚傳恆河出現數十具浮屍，當地民眾認為是火葬場無法處理，才丟到河中。圖為相關人員在恆河邊將染疫遺體擺放好準備火化的畫面，與本文無關。（路透）

    近日驚傳恆河出現數十具浮屍，當地民眾認為是火葬場無法處理，才丟到河中。圖為相關人員在恆河邊將染疫遺體擺放好準備火化的畫面，與本文無關。（路透）

    2021/05/11 00:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，連日以來單日新增確診及死亡數都相當驚人，林立的臨時火葬場等著處理成堆的染疫遺體，疫情嚴重程度外界難以想像。週一（10日）有印度官員透露，近日在恆河發現數十具被沖上岸的浮屍，應該都是染疫病歿；有當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河。

    綜合外媒報導，印度北部地方官員庫馬（Ashok Kumar）透露，當局近日在比哈爾邦（Bihar）及北方邦（Uttar Pradesh）邊境的巴克薩縣（Buxar）發現有約40具從恆河沖上岸的屍體；另外有當地媒體報導稱，被沖上河床的遺體其實多達上百具，這些遺體有些因水裡泡了好幾天已呈現腫脹，還有的似乎火化到一半。

    庫馬表示，無法證實這些遺體都是染疫病逝的患者，但已指派相關單位火化或埋葬所有被沖上來的遺體。但當地民眾都相信，這些遺體全部都是確診武肺病逝的人，並認為可能是因為火葬場無法處理如此大量的遺體，才選擇把遺體丟到恆河。此外也有不少民眾擔憂恆河早已被汙染，疫情恐更惡化。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍
    2021/05/10 22:06

    心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍
    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」
    2021/05/09 23:22

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」

    AGI新推出業界頂規microSD記憶卡及高速隨身碟
    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛
    2021/05/09 21:19

    武漢肺炎》加強封鎖！印度德里地鐵明起停駛
    武漢肺炎》印度疫情失控 專家籲莫迪：應實施全境封鎖
    2021/05/09 20:05

    武漢肺炎》印度疫情失控 專家籲莫迪：應實施全境封鎖

    重視細節 堅持品質 給孩子的愛與安全不妥協
    國際今日熱門
    武漢肺炎》海拔8848米的隔離線！中國將在聖母峰劃界 隔開尼泊爾團
    2021/05/10 06:12

    武漢肺炎》海拔8848米的隔離線！中國將在聖母峰劃界 隔開尼泊爾團

    美國科州爆母親節槍擊案 男子闖生日趴開槍後輕生釀7死
    2021/05/10 08:07

    美國科州爆母親節槍擊案 男子闖生日趴開槍後輕生釀7死

    美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
    2021/05/10 02:00

    美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

    香港教師爆「逃亡潮」危機！調查：4成教師想離職、7成因政治壓力
    2021/05/10 06:16

    香港教師爆「逃亡潮」危機！調查：4成教師想離職、7成因政治壓力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播