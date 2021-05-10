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    撤軍進行中！華爾街日報爆：駐阿美軍可能被調往其他中亞國家

    駐阿富汗美軍目前正持續撤離，有消息人士推斷，美國可能會將駐阿美軍調往中亞國家。（美聯社）

    駐阿富汗美軍目前正持續撤離，有消息人士推斷，美國可能會將駐阿美軍調往中亞國家。（美聯社）

    2021/05/10 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登4月14日宣布，美軍將在9月11日前全面撤出阿富汗，而駐阿美軍未來將部屬何方也是國際間的關注焦點。對此，美國《華爾街日報》引述消息人士說法，指出美國可能會將駐阿美軍移往中亞國家，應對地區威脅。

    《華爾街日報》報導指出，美國需要基地用於部署軍事人員、無人機、轟炸機和火砲，藉此支援阿富汗政府、遏止塔利班並監控其他極端份子，美國政府和國防部官員表示，部分中亞國家、波斯灣國家和海軍部分艦艇，被視為部隊未來可能駐紮之地。

    在美國展開阿富汗戰爭的前幾年，美軍即在烏茲別克和吉爾吉斯各設有一座基地，負責調度對阿作戰兵力，但後來受到中俄兩國壓力影響，美軍在2005年從烏茲別克和吉爾吉斯撤離。

    部分軍方人士和政府官員認為，駐阿美軍撤出阿富汗後，可在烏茲別克或塔吉克部署部隊，使得美軍在有必要時得以迅速進入阿富汗，例如激進組織攻擊美國駐喀布爾大使館時，美軍將可迅速發動空襲，或是執行監視任務。

    不過軍方人士認為，俄羅斯在中亞地區擁有「大規模軍事存在」，中國在中亞的影響力也不斷增長，要在這些中亞國家部署軍隊還是有一定難度。一位不具名官員則透露，目前美軍尚未提出在中亞任何基地部署軍隊的意見，國防部仍在權衡利弊，據傳國務院和白宮也參與了討論。

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