美軍撤離阿富汗 多數民眾憂塔利班恐再壯大

美國總統拜登宣布，美軍將從5月1號從阿富汗撤軍，對此，許多阿富汗民眾都擔心塔利班組織恐再壯大。（法新社）

2021/04/18 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前宣布，美軍將從5月1日起開始撤離駐紮阿富汗的2500名美軍，在911恐怖攻擊將屆滿20週年紀念日之前，結束這場讓美國陷入最長的戰爭，對此《CNN》也訪問了阿富汗民眾，許多人都擔心塔利班組織恐再壯大。

根據《CNN》報導，美國總統拜登14日宣布，美軍將從5月1日起逐步撤離駐紮阿富汗的2500名美軍，在911恐怖攻擊屆滿20週年前，將焦點轉移到其他地區的恐怖主義威脅，阿富汗衝突將不再是美國的第一要務。

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報導指出，許多阿富汗人擔心，若沒有美軍駐紮，塔利班組織恐怕捲土重來，該組織已隱約控制了70%的阿富汗領土，大部分都是農村，雖然阿富汗政府與塔利班組織積極談判，但今年的戰爭仍在激增，未來美國撤兵後，恐讓政府吃足苦頭。

報導提到，現居在首都喀布爾（Kabul）31歲的埃德里斯（Mohammad Edriss），目前在當地非政府組織（NGO）工作，他表示撤軍將不利於阿富汗，暴力和不安全性會激增，人民將再次離開阿富汗，去往他國尋求庇護。

報導指出，現年42歲的大學教授艾哈邁迪（Fawzia Ahmadi）表示，她對塔利班政權有不好的回憶，因為在其統治下，婦女是禁止受教育和上大學，甚至連市場都不能去，如今美國撤軍讓她擔心自由再次被剝奪。

報導也說，阿富汗政府談判小組4名女性之一的蓋拉尼（Fatima Gailani）表示，美國撤軍的做法是「不負責任的」，因為阿富汗尚未獲得真正的和平，她最擔心的事情仍是「內戰」，不過另一名來自喀布爾的學生則相信政府能阻擋塔利班組織。

報導提到，喀布爾大學20歲的學生沙赫爾（Sayed Shaheer）則表示，雖然許多人認為美國撤軍後，國家會落入武裝分子塔利班組織手中，但他很有信心，認為此舉能幫助阿富汗重建和平，未來安全和國防能力會更加強大。

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