拜登敲定9/11前撤軍 阿富汗政局及人權堪憂

美國總統拜登宣布於今年911恐攻20週年前撤回所有駐阿富汗美軍，北約盟軍也比照美軍時程撤離。（歐新社）

2021/04/15 17:07

〔中央社〕美國總統拜登宣布於今年911恐攻20週年前撤回所有駐阿富汗美軍，北約盟軍也比照美軍時程撤離。外界已開始憂心阿富汗政府能否頂住塔利班進逼及當地婦女與少數族裔日後命運。

● 照會歐巴馬小布希 拜登不願爛攤再留下任

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「紐約時報」披露，白宮官員表示，拜登宣布此事之前，已與前總統歐巴馬談過這個決定；拜登也說他已知會近20年前下令美軍揮師阿富汗的前總統小布希。拜登提到，他已是第4位要處理駐阿富汗美軍議題的美國總統，「我不會再把責任丟給第5位」。

拜登是第一位對五角大廈建議「有條件撤軍」打回票的美國總統。阿富汗戰爭不僅是美國史上耗時最久的戰爭，也是花費最高的戰事之一，耗資超過2兆美元，近2400名美軍服役人員陣亡、超過2萬人受傷。

武裝組織「塔利班」（Taliban）於1996年到2001年在阿富汗掌權期間，成為世界上最苛刻、最崇尚神權政治的政權之一，雖於2001年因美國帶頭發動反恐戰爭而遭推翻，但多年來鮮有公開姿態與作為顯示他們有所改變。

在美國20年來保護傘下崛起的都市中產階級，很害怕塔利班統治的噩夢重演。

● 憂心恐怖分子3年內捲土重來

2019年底，伊斯蘭國（IS）分支於阿富汗東部的據點被擊敗，但更小、更飄忽不定的團體仍持續於首都喀布爾等地活動，伺機在接下來幾個月壯大。

美國有關單位先前表明，他們不認為蓋達（Al Qaeda）或其他阿富汗恐怖團體能對美國構成立即威脅。但美國國會委託的「阿富汗研究小組」（Afghan Study Group）今年稍早表示，撤軍「可能導致恐怖分子於1年半到3年內再度威脅到美國本土」。

● 阿富汗婦女與少數族裔

現在的塔利班雖數度表達尊重女性，卻不易令人信服。塔利班談判時也曾表明支持女性權益，但前提是要符合嚴格的伊斯蘭法律。

非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，現在的塔利班官員讓女性所受的苛待變本加厲，塔利班的法院會以「道德犯罪」施加鞭刑，男女都逃不過。

今日，阿富汗的學生裡，女性約占40%，但這樣的光景恐難在塔利班掌權下持續。塔利班官員實際上反對女性受教育，僅有少數例外；在塔利班與阿富汗政府就學校教育達成協議的地區，塔利班經常禁止女生學習英語或社會科學，改以宗教課程替代。

阿富汗以遜尼派穆斯林為主，當年塔利班掌權時，曾發生哈扎拉族（Hazara）等什葉派少數族裔遭全面迫害甚至屠殺情事，如今塔利班設路障逮人時，仍特別刁難哈扎拉族，也會在臨時監獄裡迫害他們，完全看不出日後若重新掌權會保障少數族裔權益。

● 阿富汗政府恐撐不了幾年

塔利班對於與美國以外的對象談判，向來態度不明。他們視目前的喀布爾政府為美國傀儡，毫不遮掩蔑視之意，也從未承諾會與目前的政府共享權力，遑論選舉；喀布爾政府則再三表示，塔利班的真正意圖是等美軍離開後以武力奪權，已有血腥結局的心理準備。

塔利班自認已戰勝阿富汗政府軍，這種想法並非無稽。阿富汗政府軍與警察已棄守數十個檢查哨，其餘哨所也已被武力奪占，西方國家與阿富汗安全官員認為，安全部隊的折損率恐讓政府軍無法久撐。

塔利班近期占領數處軍事基地和前哨站，若塔利班決定在未來幾個月發動攻擊，以阿富汗政府軍士氣之低、傷亡率之高、薪餉之不確定性，加上害怕最為仰賴的美軍空中支援不再，政府軍警可能很快就會潰敗。美國軍方與情報官員已表示，阿富汗政府頂多只能撐幾年。

● 下一個越南？

紐時分析，喀布爾等都會區多年來改變甚大，塔利班已不太可能像1996年那樣攻陷並逕行實施伊斯蘭酋長國的律法，他們如今似乎也坦承須仰賴國際承認與援助，才能有效治理國家。但分析師指出，塔利班要想重新掌權，確有找出政治解決方案的迫切性。

「華盛頓郵報」專欄作家、美國智庫「外交關係協會」（CFR）國安高級研究員布特（Max Boot）撰文表示，美國前總統尼克森1973年單方面與北越達成和平協議，繼而撤軍，結果導致南越政權於1975年4月30日垮台，拜登當時已是聯邦參議員。

布特寫道，在阿富汗尚無和平的今日，拜登讓美軍撤出阿富汗的決定，恐怕只會重蹈當年覆轍。

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