自阿富汗撤軍 布林肯︰未來聚焦中國

美國國務卿布林肯十八日為駐阿富汗美軍將完全撤離的決定辯護，認為美方此刻應該聚焦中國等其他議題的挑戰。圖為他十四日在北大西洋公約組織布魯塞爾總部的記者會上發言。（法新社）

2021/04/20 05:30

抗中崛起 歐盟提出「印太合作戰略」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登十四日宣布，美軍將在今年九月十一日、即二○○一年九一一恐怖攻擊事件二十週年前，全面撤離阿富汗。對此，美國國務卿布林肯十八日強調，恐怖主義「已轉移到其他地方」，美國還有其他非常重要的待辦事項，包括和中國的關係，從氣候變遷到武漢肺炎疫情，也都是很重要的議題，美國還必須聚焦能源及資源。

布林肯上週訪問阿富汗，與阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）等政要晤談，還飛到布魯塞爾和北大西洋公約組織（NATO）盟邦會晤。他在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）中表示，執行九一一事件的「開打」組織實力已「大為降低，已無力從阿富汗襲擊美國」，美國已「完成我們想達到的目標」。

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布林肯也淡化美國情報界認為美國恐遭來自阿富汗的恐怖份子威脅攻其不備，以及阿國內部可能深陷暴力衝突的看法，強調美國將調整兵力部署，防範威脅死灰復燃，美國有能力、有硬體，能夠即時採取行動。布林肯還說，美國承諾協助包括伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban）在內的阿富汗境內各勢力，尋求和平解決方案。

與此同時，美國國家安全顧問蘇利文則坦承，美方無法保證阿國未來會發生什麼事。他在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目中指出，美國可為阿國政府、維安部隊與人民提供資源和培力、訓練及裝備，阿國民眾必須採取行動保衛自己的國家。

另一方面，在法國和德國相繼提出其印太戰略後，歐盟終於也在十九日提出「印太地區合作戰略」，表明將強化對印度─太平洋地區的影響力，藉由從安全到公共衛生等各個層面，維護歐盟的利益，推廣民主、法治、人權及國際法，抗衡中國崛起。歐盟理事會已批准這份「歐盟在印度太平洋地區合作戰略」，歐盟內部接下來將繼續討論，計畫今年九月正式通過。

歐盟支持拜登對中政策

這份文件呼應法國向印太派遣海軍，以及德國有意在今年夏天派遣巡防艦到印太地區等行動，表明歐盟承認歐洲海軍在印太地區存在的重要性，以因應地緣政治競爭加劇的緊張情勢，同時也強調與區域國家經濟合作，同意為印太區域穩定、安全、繁榮與可持續發展做出貢獻，並堅持以民主、人權、法治和尊重人權為基礎的國際法行事。

路透指出，歐盟雖未點名中國，但這份印太戰略相當程度反映美國在印太地區的戰略規劃，顯示支持美國總統拜登的對中政策，尤其是在自由開放的海上航道、安全和貿易多元化等方面，是基於對北京威脅西方及其亞洲貿易夥伴的科技和軍事現代化的疑慮。

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