趁美國開始撤軍 塔利班在阿富汗各地發起大型攻勢

塔利班在阿富汗多省發動大型攻勢，政府軍出動反擊。圖為阿富汗政府軍。（歐新社）

2021/05/05 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國自5月1日起正式開始從阿富汗撤軍，不過阿富汗政府表示，民兵組織塔利班（Taliban）趁著美軍撤退之際，開始與政府軍在境內各地發生衝突，阿富汗政府週二指出，塔利班自週一起對赫爾曼德省（Helmand）南部地區發動大型攻勢，政府軍對此進行反擊，殺死了100多名塔利班成員。

根據《路透》報導，赫爾曼德省議會領袖阿夫干（Attaullah Afghan）指出，塔利班週一從多個方向襲擊省會拉什卡爾加（Lashkargah）郊區的檢查哨，並接管部分地區，阿富汗政府軍對此發動空襲，並在該地區部署精銳部隊，塔利班份子雖然被迫後撤，但戰鬥到週二仍在持續。

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阿富汗國防部週二表示，在過去的24小時內，除赫爾曼德省外，塔利班在至少六個其他省份發起進攻，其中包括加茲尼省（Ghazni）東南部和坎大哈省（Kandahar）南部在內，政府軍也對此作出反擊。阿富汗國防部指出，政府軍在赫爾曼德省殺死了100多名塔利班士兵，但國防部並沒有提供政府軍人員傷亡細節。

作為撤軍行動的一部分，美軍兩天前將赫爾曼德的一處基地移交給阿富汗政府軍。美國軍方表示，截至目前為止，撤軍過程的約有2%至6%已經完成。

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