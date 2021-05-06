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    香港人權新聞獎揭曉 蔡玉玲、利君雅在打壓下獲獎

    由國際特赦組織等單位合辦的今年度「人權新聞獎」今天公布得獎名單，因報導追查「白衣人」車牌獲罪的蔡玉玲（右），以及未獲續聘的記者利君雅（左）都得獎。（圖擷取自臉書、歐新社；本報合成）

    由國際特赦組織等單位合辦的今年度「人權新聞獎」今天公布得獎名單，因報導追查「白衣人」車牌獲罪的蔡玉玲（右），以及未獲續聘的記者利君雅（左）都得獎。（圖擷取自臉書、歐新社；本報合成）

    2021/05/06 21:41

    〔中央社〕由國際特赦組織等單位合辦的今年度「人權新聞獎」今天公布得獎名單，因報導追查「白衣人」車牌獲罪的蔡玉玲，以及未獲續聘的記者利君雅都得獎。但二人所屬的香港電台卻表示拒絕領獎。

    綜合自由亞洲電台、立場新聞報導，香港電台在得獎名單公布前曾主動要求退出評選。但因已經進入評審階段，且規定只能由個人申請退出評選，香港電台的要求未獲主辦單位接受。為此，香港電台已表示不會領取獎項。

    根據報導，完全沒有媒體經歷的政務官李百全，3月1日空降擔任香港電台廣播處長（相當於台長）後，即下令禁止台內記者的採訪作品，參加「人權新聞獎」等評選。

    由國際特赦組織香港分會、香港記協及外國記者會合辦的「人權新聞獎」今年進入第25屆，並在今天公布得獎名單。儘管李百全下令撤出評選，但香港電台一舉奪得今年「人權新聞獎」6個獎項；香港蘋果日報拿下3個獎項；立場新聞、自由亞洲電台粵語台也各獲2個及1個獎項。

    香港電台得獎的6項作品中，由蔡玉玲及其他5人共同製作、屬「鏗鏘集」節目調查採訪的「7.21誰主真相」單元奪得中文紀錄片獎，獲得的評語是「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報導經典」。

    然而，蔡玉玲正因為製作「7.21誰主真相」，而以證人目擊車牌追查元朗事件「白衣人」身分，不但一度被警方拘押，還被法院以「虛假陳述」為由判罰港幣6000元（新台幣約2.16萬元），引起香港新聞界強烈不滿。她已於5月5日提出上訴。

    香港電台的「視點31」節目，則由「以公義之名」及「覺醒，在瘟疫蔓延時」單元奪獎，得獎者即包括日前未獲續約、將於5月底離開香港電台的利君雅。

    利君雅在元朗白衣人事件第2天的港府記者會上，尖銳提問香港特首林鄭月娥「721（元朗白衣人）事件是否為官警黑合演的大龍鳳」，並在追問時要求林鄭月娥「講人話」，因而聲名大噪。她事後屢遭香港親共分子投訴。

    為「香港電台」製作節目的編導蔡玉玲（見圖）以這個「鏗鏘集」節目調查採訪的「7.21誰主真相」單元奪得中文紀錄片獎，卻也是因製作這個調查報導時查閱車輛資料，被法院以「虛假陳述」為由判罰。（歐新社）

    為「香港電台」製作節目的編導蔡玉玲（見圖）以這個「鏗鏘集」節目調查採訪的「7.21誰主真相」單元奪得中文紀錄片獎，卻也是因製作這個調查報導時查閱車輛資料，被法院以「虛假陳述」為由判罰。（歐新社）

    巴基斯坦裔的香港電台記者利君雅（見圖）曾犀利地向香港特首林鄭月娥提問「721（元朗白衣人）事件是否為官警黑合演的大龍鳳」，並在追問時要林鄭月娥「講人話」，聲名大噪，她未獲港台續聘，將在本月底約滿離職。（圖擷取自臉書）

    巴基斯坦裔的香港電台記者利君雅（見圖）曾犀利地向香港特首林鄭月娥提問「721（元朗白衣人）事件是否為官警黑合演的大龍鳳」，並在追問時要林鄭月娥「講人話」，聲名大噪，她未獲港台續聘，將在本月底約滿離職。（圖擷取自臉書）

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