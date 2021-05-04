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    不續聘利君雅、開始刪YT舊節目 香港電台挨批「獨裁管制 」

    巴基斯坦裔的記者利君雅在反送中期間曾多次犀利地向香港特首林鄭月娥提問，獲網友大讚。（圖擷取自臉書）

    巴基斯坦裔的記者利君雅在反送中期間曾多次犀利地向香港特首林鄭月娥提問，獲網友大讚。（圖擷取自臉書）

    2021/05/04 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦裔的香港電台（下稱港台）助理節目主任利君雅（Nabela Qoser）因在「反送中」運動中連番以激烈口吻質問官員，被外界譽為「新聞女神」，但近日傳出她接獲不續約通知，將在本月底離職，外界質疑是其遭秋後算帳，港台對此稱是照既定程序安排，表示不評論個別個案。目前身在英國的前香港眾志主席羅冠聰則批評港府行徑「荒謬都不足以形容」。

    香港元朗地鐵站於2019年7月間爆發白衣人無差別攻擊民眾事件，事後香港特首林鄭月娥在召開記者會時卻先痛批反送中民眾包圍中聯辦大樓，當時記者利君雅（Nabela Qoser）多次犀利地向特首提問，在林鄭遲遲不正面回應時，利君雅更連珠炮般追問「是否官警黑合演大龍鳳」、「昨晚妳睡不睡得著？」、「可不可以正面答我問題」、「市民等了好久，昨晚好多人睡不著呀」、「你們不要這樣，講人話啦！麻煩你！」等，相關片段在網路引發瘋傳，許多人也是因此知道利君雅。

    不過早先就傳出，利君雅於2017年10月加入港台，3年試用期也在去年10月屆滿，但港台以要調查與利君雅相關的投訴為由，兩度延長其試用期，如今港台仍宣布利君雅未獲續約，未能正式成為公務員，工會指出利君雅第二次試用期限為本月30日，等同利君雅將於月底離職，消息一出也立刻引發外界議論。

    羅冠聰對此表示，昨日為「世界新聞自由日」，旨在提高新聞自由意識，提醒政府尊重和保護言論自由，但香港卻接連傳出「政府侵害新聞自由的消息」，他為此批評港府行徑連「荒謬都不足以形容」。

    不過針對這番此事再起議論，港台則表示一切是依照既定機制和程序處理員工聘任安排，強調不會評論個別個案。

    此外，港台於昨下午起也開始刪除該台放置於YouTube的舊節目，包含《鏗鏘集》、《頭條新聞》及《視點31》都開始有舊節目被消失，港台工會對此則質疑，根據內部的媒體使用指引，對於YouTube並無設定閱覽期限，且港台不是一人公司，工會質疑管理層是否已成為獨裁管制。

    利君雅於2017年10月加入港台，3年試用期也在去年10月屆滿，但港台以要調查與利君雅相關的投訴為由，兩度延長其試用期，先前港台員工就曾站出來為她打抱不平。（美聯社）

    利君雅於2017年10月加入港台，3年試用期也在去年10月屆滿，但港台以要調查與利君雅相關的投訴為由，兩度延長其試用期，先前港台員工就曾站出來為她打抱不平。（美聯社）

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