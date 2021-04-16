「反中亂港幕後金主」電視認罪 周永康：同志撰劇本仍需努力

中央電視台14日播放被指為「反中亂港活動幕後金主」的李亨利電視認罪片段。（擷取自央視畫面）

2021/04/16 01:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國「全民國家安全教育日」前夕，中央電視台14日播放被指為「反中亂港活動幕後金主」的李亨利電視認罪片段。李亨利被指控為黃之鋒、周永康、羅冠聰等「反中亂港分子」提供金援，但流亡英國的羅冠聰及在美國留學的周永康，都透過社群媒體反駁，表示根本不認識此人，香港專上學生聯會前秘書長周永康還大酸「同志撰寫劇本仍需努力，望其多多加油」。

央視在「焦點訪談」節目中指稱，在中國經商的貝里斯籍男子李亨利，本月2日因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判處有期徒刑11年。出身上海、原名李滬祥的李亨利，早在2011年就和香港民主派前立法會議員梁國雄秘密會面；2014年香港發生「佔領中環」運動後，李亨利主動要求結識香港前學聯秘書長周永康，甚至為他購買前往歐洲某國參加「反華論壇」的機票。

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據稱2019年6月香港「反送中」運動爆發後，李亨利透過某楊姓反中人士，資助黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等「反中亂港分子」，前往境外與西方大國的反中政治人物，甚至是高級政府官員會面，「編造中國壓迫人權、香港警方暴力執法等所謂證據，污衊中央政府涉港政策，勾結該西方大國反華政客介入香港事務。」

報導指稱，2018年「某西方大國」準備公布對香港的制裁法案，李亨利還透過楊姓人士運作，以境內香港問題專家身分參與相關閉門會議，提供看法。

羅冠聰透過「臉書」公開反駁，表示「會見外國政要，根本不需要任何『中間人』推薦。」，「這是一種很中共的邏緝，幻想我們是一群毫無網絡、聯繫、能力的『棋子』」他在過去9個月的倡議工作中，包括會見前美國國務卿龐皮歐、英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）、數位駐英大使等，都不需要經過所謂「中間人」安排。

周永康也反駁，報導中所謂的歐洲「反華論壇」，其實是前捷克總統哈維爾等人於1996年創立、有多國政要參與的「Forum 2000」，據信這是中共中宣部羞於在央視報導，公開「歐洲某國反華論壇」背景資料的原因，並譏諷「同志撰寫劇本仍需努力」，他前往捷克的機票及住宿費用均由主辦方提供，建議當局「立刻傳召駐京捷克大使質詢，保家衛國，切勿猶豫。」

自由亞洲電台（RFA）15日則指出，李亨利的身分背景啟人疑竇，原來他曾是指證前中共重慶市委書記、中央政治局委員薄熙來夫婦的證人之一。山東省濟南市中級人民法院2013年發佈的薄熙來貪污受賄案判決書中，也出現李亨利的名字，當時擔任上海美東房地產公司副總裁的李亨利，曾以證人身分作證，指稱他和該公司在2000年為中國富商徐明將322萬美元轉匯給羅素地產公司，用來為薄熙來妻子谷開來在法國蔚藍海岸購置別墅。

RFA質疑，李亨利的供詞成為薄熙來被定罪的證據之一，但他本人為何能夠全身而退，並繼續在中國經商，還能支持香港的抗爭運動，直到2019年11月才被捕？

周永康臉書：

羅冠聰臉書：

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