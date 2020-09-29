問「可否講人話」的記者會被打壓？ 林鄭︰沒意見、不評論

林鄭月娥今被問到利君亞遭秋後算帳一事，表示無意見且不評論。（美聯社）

2020/09/29 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港電台電視部記者利君雅（Nabela Qoser）去年在反送中期間對特首林鄭月娥提問十分犀利，近期卻傳出試用期遭延長120日，去年出席政府記者會的「表現」遭投訴一案也被重啟調查，疑被「秋後算帳」。林鄭月娥今日被媒體問到此事，林鄭對此表示無意見且不評論，並強調公部門升遷調職，特首不會干預。

利君雅從去年到今年初，面對林鄭等港府高官與建制派政治人物犀利提問，利君雅就曾質疑林鄭「晚上睡不睡得著」，並要求林鄭「正面回答問題」、「講人話」，令許多香港網友十分讚賞。

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綜合港媒報導，林鄭月娥今日行政會議前就被記者被問到，是否問過她「可否講人話」、「是否睡得著」的記者就會受到打壓，特別是港台的記者。林鄭月娥對此回應，每個政府部門都有管理公務員的措施，相關事件由部門管理層處理，她作為特首沒有意見、沒有評論，亦無掌握情況，而且她也沒有針對在港台工作的同事

林鄭月娥強調，港台是香港公共廣播機構，會以管理公務員的規例處理相關人事問題，該部門日常如何處理升遷及調職，特首不會干預，亦不會提問，所有工作都是按既定程序來做。

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