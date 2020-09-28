利君雅疑遭秋後算帳！香港建制派心喜 記協憂寒蟬效應

香港「新聞女神」利君雅（見圖）近日疑遭港府秋後算帳，香港記者協會憂心會產生寒蟬效應。（圖擷取自Facebook）

2020/09/28 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港電台記者利君雅（Nabela Qoser）去年反送中期間犀利提問被譽為「新聞女神」，近日卻疑遭秋後算帳，不僅3年試用期滿又被延長6個月，公司還將重啟調查反送中期間的投訴案；對此，前香港特首梁振英等親中的建制派人士今（28）日見獵心喜，紛紛出言火上加油；香港記者協會質疑《港台》做法不公，恐產生寒蟬效應。

綜合港媒報導，《香港電台》助理節目主任利君雅今年10月即將屆滿3年的公務員試用期，卻在23日休假時接獲通知，以重啟（Reopen）去年7月至11月在港府記者會表現的投訴為由，延長試用期120天，並要求她29日前回覆是否接受，否則視為自動離職。

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根據《香港電台》報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今回應，《港台》作為政府部門，內部人事升遷、表現及紀律等問題，是由部門自行處理，政府有一套機制處理，也受到監察，他不應該也不適合作任何評論。

據消息人士向港媒透露，邱騰華早已向《港台》管理層下令，利用現有的公務員機制懲處以批判角度、報導不利中國和港府消息的記者，先前因管理層強力阻擋，「交人」計畫未能如願；在《港台》署理廣播副處長陳敏娟6月1日以健康為由請辭後，港府認為缺口已經打開，利君雅則成為首要目標。

針對利君雅慘遭《港台》惡整，香港區中國全國人大代表、工聯會會長吳秋北今在臉書發文指稱，利君雅去年要求香港特首林鄭月娥「講人話」涉嫌人身攻擊，「此等記者被奉為『女神』，既是社會風氣的縮影，更是帶衰媒體價值取向。怎可姑息縱容，吹捧利用！」。

前香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英今也在臉書發布兩篇貼文表示，「利君雅的表現有違基本禮貌，如果是在英國或美國同類的記者招待會上發生，老早已經炒了」。他還說：「我在香港和外國都未見過有利君雅這種態度的記者，做記者要有基本禮貌，自己要尊重記者這個身分。利君雅過檔壹傳媒會較合適。」

根據《香港獨立媒體網》報導，立法會議員毛孟靜表示，邱騰華作為局長，應向公眾澄清有沒有施壓，近來港府頻頻打壓新聞自由，她懷疑港府向港台施壓並非只是憑空想像，邱騰華的回應完全不能接受。

根據《立場新聞》報導，「香港記者協會」（Hong Kong Journalists Association）與香港攝影記者協會」（Hong Kong Press Photographers Association）在臉書發布連署聲明，以「關注港台罕有地延長記者試用期，恐產生寒蟬效應」為題，強調「據港台工會指，港台公務員有長達三年的試用期，期間需接受至少六次評核......如她工作表現欠佳應早在考評結果中反映。今次突然重啟調查及延長試用期，不但對利君雅不公平，亦破壞整個公務員考評制度」。

這兩個記者組織重申，「新聞工作者進行採訪是要履行其第四權天職，提出尖銳的問題只為了尋找真相，過程中有可能引起被訪者及相關人士不滿。如果新聞工作者盡職採訪卻換來針對、打壓甚至政治審查，恐令他們無法再為公義發聲，我們離真相亦只會愈來愈遠」。

根據《香港01》報導，《香港電台》近年多次發生人事任命風波，從高層到試用期員工「無一倖免」，《港台》前高層施永遠與陳敏娟都曾先後暫代「助理廣播處長」的職位，經過兩年才得以轉正。

有港台前高層表示，回想當年施永遠及陳敏娟的情況，近年港台內部「做事情要很小心，要非常小心」，傳媒與政府及紀律部隊（指警方等）的關係有所改變，尤其過去一年，《港台》也發生不少事件，越是「注目」的員工會越受到「關注」。

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