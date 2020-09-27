反送中提問太犀利！ 香港電台記者利君雅慘遭惡搞

《香港電台》助理節目主任利君雅（見日）今日傳出，遭到官營的《港台》要求延長試用，並將針對她去年出席港府記者會的表現「重啟」調查，疑似秋後算帳。（圖擷取自Facebook）

2020/09/27 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕《香港電台》助理節目主任利君雅（Nabela Qoser）在2019年「反送中運動」期間向港府官員提問尖銳引起注目，今（27）日卻傳出，她遭到官營的《港台》要求延長試用期120天，並針對她去年出席香港政府與警方記者會的表現「重啟」調查，疑似秋後算帳。

綜合港媒報導，在去年反送中運動期間，利君雅多次在記者會上提出尖銳提問，如去年7月21日「元朗站白衣人無差別襲擊事件」後，香港特首林鄭月娥事隔10多小時召開記者會，利君雅質疑港警不作為有「官警黑合作」之嫌，指責港府閃爍其詞，詢問林鄭月娥「昨晚睡不睡得著」？並要求其「正面回答問題」、「講人話」等。不少香港網友大力讚賞利君雅不畏強權，還封她為「新聞女神」、「良心記者」、「真香港人」、「真女神」。

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根據《明報》報導，利君雅2017年10月進入《香港電台》工作，據香港法規規定，一般公務員試用期為3年，利君雅今年10月原定將結束試用期，今天傳出《港台》23日通知她，決定將試用期延長120天，並「重啟」調查其去年7月至11月出席港府及港警記者會的行為表現，要求她在29日下午5時前回覆是否接受條件，否則視為自動離職。

有消息人士披露，與利君雅同期到職的員工都如期通過試用期，獲得長期聘用合約，過去3年總共有6次考評，《港台》管理階層先前開會討論延長利君雅試用期，並收集去年有關利君雅的投訴信，有人在會議期間提出將讚賞信併入考量被拒，令人質疑為何「只看投訴，不看讚賞」，有種想「弄」利君雅的感覺。

根據《立場新聞》報導，《港台》工會認為延長試用期的做法極不尋常，質疑是對利君雅無理打壓，並指《港台》內部員工升遷一向以評核報告作為依據，在評核報告作「調查」的情況罕見。

「香港電台節目製作人員工會」（RTHK Programme Staff Union）在臉書發文，要求《港台》解釋三點提問，「是誰決定重啟調查？」、「若指要重啟調查，是否意味調查早已完成？」、「有何理據支持重啟調查？」

根據《香港電台》報導，港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，港府有既定機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。

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