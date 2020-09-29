利君雅疑遭秋後算帳 29名港台顧問團成員聯署要求公平調查

利君雅在反送中期間的投訴案被港台重啟調查，有29位非建制派背景的港台節目顧問團成員聯署要求公平調查。（圖擷取自香港電台觀點31臉書粉絲專頁）

2020/09/29 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港電台（下稱港台）記者利君雅（Nabela Qoser）先前因犀利質問特首林鄭月娥備受關注，然而利君雅近日疑遭秋後算帳，3年試用期滿被延長6個月，反送中期間的投訴案又被港台重啟調查。對此，有29位非建制派背景的港台節目顧問團成員聯署要求港台公平調查。

根據香港《立場新聞》報導，29位港台節目顧問團成員中包括主派選委方保僑、立法會議員莫乃光、邵家臻，民主派區議員袁嘉蔚、劉勇威、黃文萱、胡穗珊；嶺南大學文化研究系副教授梁旭明及教協理事陳曦彤等。港台節目顧問團成員認為，他們憂心港台對員工秋後算帳、逼走前線記者的作法帶來寒蟬效應，如此一來將使得港台新聞工作者處理敏感議題面對更嚴重的干預。

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港台節目顧問團成員也提到，他們也特別關注港台高層是否就政治壓力來決定員工升遷，近而「懲罰」為報導真相和追求公義而敢於詰問高官的記者。聯署內容指出，港台自去年反修例運動以來不斷遭通訊局、商經局、建制派等圍攻，已有多個節目被停播，如今追究對象從節目蔓延至個別記者，情況令人擔憂。

港台節目顧問團成員聯署，要求商務及經濟發展局局長邱騰華公開說明是否作出重啟調查利君雅投訴的指示，並要求廣播處長梁家榮及港台高層秉持公正原則處理有關利君雅投訴的調查，不得為迎合政府而刁難員工，亦不得使用任何行政手段懲罰盡責採訪的新聞工作者。

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