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    香港作家發起寫信挺利君雅行動 黃之鋒也轉發響應

    香港電台電視部記者利君雅近日疑遭港府秋後算帳。（圖擷取自香港電台視點31臉書粉絲專頁）

    香港電台電視部記者利君雅近日疑遭港府秋後算帳。（圖擷取自香港電台視點31臉書粉絲專頁）

    2020/09/29 13:50

    〔即時新聞／綜合報導〕香港電台電視部記者利君雅（Nabela Qoser）去年多次質問港府高官及林鄭月娥，犀利提問讓許多香港網友讚賞，但近期疑似被「秋後算帳」。而香港作家「Pazu 薯伯伯」昨在臉書發起為利君雅撰寫表揚信的活動，希望香港人們能夠寫信給香港電台、商務及經濟發展局、廣播處長梁家榮，向上述單為表達支持利君雅的敢言作為，而前香港眾志秘書長黃之鋒也轉發「Pazu 薯伯伯」的貼文，希望香港民眾都能寫信支持。

    「Pazu 薯伯伯」表示，希望香港民眾能寫信支持利君雅，雖然近期有傳聞「高層蒐集投訴、拒納讚賞信」，但如果大家不寫信，政府對敢言記者的打壓就變成一面倒的壓制聲音。「Pazu 薯伯伯」認為，港人要讓政府知道，即使對利君雅的表揚信不能改變港府的打壓勢力，但港人仍要盡力去寫表揚信，要讓這個無視民意的政府，在打壓的過程中「搲爛塊面、醜態盡現」。

    「Pazu 薯伯伯」列出撰寫表揚信的重點，強調必須在電郵起首，清晰表達支持香港電台及利君雅女士，強調她講良心話、替香港人問問題、捍衛香港人知情權、維護香港人的核心價值。另外還有數點可在信中提出，包括強調記者及主持應能夠反應社會的不同聲音，為市民抱不平；港台是公營電台，公帑是來自市民，港台應為人民發聲；BBC 也是英國公營電台，但也有批判英國政府的新聞及評論；中國中央電視台乃中共喉舌機關媒體，但依然肩負起為民發聲的使命，香港電台諷刺時弊，是符合國家政策；港台應鼓勵及包容，尊重市民選擇；言論自由乃是香港基石等要素。

    「Pazu 薯伯伯」也另外提出一點，表示利君雅本身是南亞裔人士，而在香港傳媒中擔任幕前人員的少數族裔不多，她的存在有利於香港種族和諧，也向國際社會帶出訊息，證明香港是多元共存的社會，刻意針對她無疑是向國際社會及少數族裔釋出極負面訊息。

    「Pazu 薯伯伯」臉書全文（本文獲Pazu 薯伯伯授權使用）

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