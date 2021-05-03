「反送中」秋後算帳！ 港台記者利君雅未獲續聘 月底離職

港台助理節目主任利君雅。（翻攝自微博）

2021/05/03 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港新任廣播處長李百全於3月1日上任以來，接連對香港唯一公共廣播機構「香港電台」（港台）的節目內容進行整肅和清洗，被批評意圖令港台淪為政府的宣傳機器。如今又傳出，在「反送中」運動中連番以激烈口吻質問官員的港台助理節目主任利君雅（Nabela Qoser），已接獲不續約通知，將在本月底離職。

據《立場新聞》報導，利君雅公務員試用合約於1月底終止，在被兩度延長試用期後，港台節目製作人員工會確認，利君雅未獲續約，未能正式成為公務員。工會指出利君雅第二次試用期限為本月30日，意味著她將於月底離職。

請繼續往下閱讀...

利君雅為巴基斯坦裔，於香港土生土長，在2017年加入港台電視部，任助理節目主任，原本在3年試用期後，可轉為公務員合約，但在今年1月中，港台管理層終止其公務員試用期合約。港台工會當時表示，官方以未完成調查為由，向她另開一份為期120日的聘用合約，利君雅當時有簽署合約。新的試用期合約原訂將於本月30日屆滿，而港台早前已通知利君雅，新試用期合約後，她要離開港台。

在前年反送中運動期間，利君雅多次在記者會上提出尖銳提問，如前年7月21日「元朗站白衣人無差別襲擊事件」後，香港特首林鄭月娥事隔10多小時召開記者會，利君雅質疑港警不作為有「官警黑合作」之嫌，指責港府閃爍其詞，詢問林鄭月娥「昨晚睡不睡得著」？並要求其「正面回答問題」、「講人話」等。不少香港網友大力讚賞利君雅不畏強權，還封她為「新聞女神」、「良心記者」、「真香港人」、「真女神」。

香港電台的前身在1928年成立，在1948年正式命名為「香港電台」，是香港唯一的公營廣播機構。在港英時期，香港電台的節目中不乏反映民意、批評政府的內容。在主權移交之後，港台雖然不時受到政治壓力，仍然維持一定編輯自主。在2019年反送中運動之後，港台沒有偏向政府，客觀報導抗議事件，受到親共陣營的一連串攻擊，多個享有盛名的節目被迫停播，高層也被大換血。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法