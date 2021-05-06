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    查車輛資料做反送中報導挨罰 香港編導蔡玉玲將提上訴

    前香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲。（歐新社）

    前香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲。（歐新社）

    2021/05/06 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，過去因為向運輸署查閱車牌資料，作為反送中事件「元朗襲擊案」報導素材，事後被定罪，並挨罰港幣6000元，她5日透露將會上訴。

    蔡玉玲之前製作針對元朗襲擊案製作「7.21元朗黑夜」專題報導，向運輸署查閱車輛資料，事後被指「不符申請用途」，挨控兩項「為取得道路交通條例下的證明書明知而作出虛假陳述」罪，上月22日法院判決罪名成立，罰款港幣6000元。

    蔡玉玲昨在臉書上透露，在判決罪成那天，每個聲援他的親友都心疼她背負沉重的責任，勸她要自私一點，但她在反覆思考過後，知道「此刻若放棄追求公義，必定令她悔恨終生、夜不能寐」。

    蔡玉玲表示，自己實在沒有樂觀的理由，因為香港政治氣候劇變，言論空間也急遽緊縮，「愈來愈多聲音被消失」，香港人開始習慣不敢說、也不能說，加上港府針對「假新聞」的立法更是來勢洶洶，「在世界新聞自由日，業界對新聞自由評分跌至新低，香港電台開始清洗歷史紀錄、移除正直稱職的記者」。

    蔡玉玲指出，自己已經委託律師，將會針對此次判決上訴，而最後無論官司贏或輸，案件都得移交給終審法院。

    蔡玉玲強調，自己已經有一定的心理準備，而她身為傳媒人，一直以報導事實、說真話為志業，「在我城崩壞之時，我期許自己『活在真實中』，真誠、善良、正直地活著」。

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