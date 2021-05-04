香港新聞自由急遽惡化 大紀元記者抗議大公報為中共特務

大紀元時報香港記者梁珍3日前往中聯辦控制的大公報總部抗議。（擷取自「珍言真語」YT頻道）

2021/05/04 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府去年在香港強推「港區國安法」後，香港新聞自由狀況急遽惡化。敢於批評中港當局的「大紀元時報」，印刷廠近年來5度遭人惡意破壞，該報記者梁珍在3天內2度被跟蹤，甚至被登門騷擾，3日憤而前往北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）控制的「大公報」總部抗議。

5月3日是聯合國「世界新聞自由日」，據自由亞洲電台（RFA）和「大紀元」報導，人稱「珍姐」的大紀元香港記者梁珍，抗議有疑似大公報記者跟蹤她，痛批此舉是「中共特務的手法」，呼籲向這種下三濫的跟蹤做法說不。

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據報導，梁珍在4月26日前往一家支持反中抗爭的「黃店」採訪，遭到一名戴著帽子和耳機的中年男子尾隨。梁珍以手機錄影，並質問對方是否為大公報記者後，該名男子迅速逃離。2天前的24日，也有一名男子前往梁珍住家敲門，聲稱是一名外國程姓友人託他送東西，又說東西很大，放在樓下。梁珍回應不認識程姓外國友人並追問，該名男子支吾以對後離去。

梁珍表示，自己早年在中國時，人與人之間互不信任，沒有安全感，到了香港才覺得安全，但如今的香港已經不再安全，「到處都是特務、都是跟蹤」。她直指大公報並非傳媒機構，而是「中共的間諜機構」，呼籲港人不應該活在恐懼之中，讓這類互相舉報、跟蹤的特務手法，變成香港的常態，「這個是非常可怕的事情。」

大紀元時報在香港的印刷廠，曾在4月12日凌晨遇襲，4名大漢以鐵錘砸毀印刷機，並向印刷機縫隙潑撒水泥及石塊粉末。香港大紀元時報發表聲明指出，遭破壞的印刷廠近年曾5度被破壞，上次是在「反送中」運動期間的2019年11月19日，同樣是4名歹徒闖入印刷廠縱火。

2019年1月16日，大公報以頭版全版報導「港獨」組織「學生動源」3名成員在台灣的活動，指稱他們與蔡英文總統的「密使」會面，是「台獨」與「港獨」合流。本報翌日指出，大公報指稱的「密使」實為該報資深黨政記者蘇永耀，雙方會面的原因是為了進行訪談。經我國安局事後調查，發現另有3人經常出現在學生動源成員出現的場合，跟蹤該組織成員，並查出3名跟蹤者是已退休的香港「情治警務人員」。

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