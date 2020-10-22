香港新聞自由滿意度創新低！ 最新民調：比主權移交時還慘

香港民調機構「香港民意研究計畫」20日發布報告指出，香港的新聞自由滿意度大幅跌落，滿意淨值為-25％，滿意度僅29％，超過半數達54％不滿意，是香港從1997年主前權移交後史上最低數值。（彭博）

2020/10/22 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕自從港府與中共當局強行在香港實施《港版國安法》後，自由人權遭大力打壓，新聞自由與言論自由也岌岌可危，香港民調機構「香港民意研究計畫」20日發布報告指出，香港的新聞自由滿意度大幅跌落，滿意淨值為-25％，滿意度僅29％，超過半數達54％不滿意，是香港從1997年主前權移交後史上最低數值。

「香港民意研究計畫」的新聞公報指出，這個民意調查在9月底至10月初進行，以電話隨機抽樣調查了1006名香港居民，結果顯示，香港新聞自由滿意度僅29％，而有54％的受訪者不滿意，滿意淨值達-25％，創下自1997年有紀錄以來新低。

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在多種新聞的獲得媒介中，網路與電視仍是港人的主要新聞來源，分別占70％與66％，而透過紙媒獲得新聞的受眾比例創2000年有紀錄以來新低，有37％；民調也顯示，香港媒體的公信力與觀感也出現低落的趨勢，其中認為新聞報導負責任的受訪者僅19％，也創2007年以來新低，而認為不負責任的有35％；另外若以最高10分來評香港媒體的公信力，也跌到5.14分，同樣是香港主權移交以來最低紀錄。

根據《香港獨立媒體》報導，香港記者協會主席楊健興表示，香港新聞自由程度退步是大趨勢，主因是中國所劃的「港獨」政治紅線，讓港府也進一步限制新聞自由，以前新聞媒體是「什麼都能報，但前提是不能違法」，如今雖還未發生「捕人封報」的事件，但《港版國安法》的實施仍發生寒蟬效應，再加上警方在「反送中」蓄意抹黑記者，稱「假記者」故意妨礙警方執法甚至襲警，不僅影響新聞自由，連同香港媒體的公信力也或多或少被影響。

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