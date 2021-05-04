世界新聞自由日 香港記協︰新聞自由指數8年新低

香港電台（RTHK）電視部知名時事節目「鏗鏘集」記者蔡玉玲，在二○一九年「反送中」示威期間，為披露新界元朗的「七二一」襲擊事件中有關警方與黑道勾結的真相，查詢汽車登記紀錄，不料被控以虛假陳述罪，並在上月底被判有罪，引起新聞界極大反彈。（美聯社）

2021/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國政府去年頒布「港區國安法」之後，香港新聞自由快速萎縮。「香港記者協會」（下稱香港記協）在三日的世界新聞自由日，公布最新的香港新聞自由指數，本地新聞從業人員僅評三十二．一分，創下八年來新低，多數人認定香港媒體的監督功能已被嚴重削弱。

香港記協與民意調查機構「香港民意研究所」於二至三月合作進行新聞自由指數調查，分別訪問一○三二名民眾和三六七名新聞從業人士，以零至一百分為過去一年的香港新聞自由打分數。結果顯示，新聞從業者僅評三十二．一分，比去年下跌四．一分，創下八年新低。近七成坦言，北京當局一再強調「一國先於兩制」，令他們在報導時甚感不安；另有四成透露，上級曾施壓勿做或減少有關「香港獨立」的報導。

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香港記協主席楊健興指出，香港新聞自由已達「歷來最差」，尤其在「港區國安法」訂立後，港府全面打壓媒體，令採訪工作寸步難行。

美國國務卿布林肯二日也發表聲明，關切某些國家壓迫媒體、囚禁甚至殺害記者的情況，更點名批評中國、墨西哥和阿富汗等國。他強調，全球武漢肺炎疫情令專制政府趁機加強施壓媒體，當今記者權利的前景令人痛心。

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