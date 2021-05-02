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    武漢肺炎》全球逾1億5029萬例確診 病歿超過319萬

    全球至少319萬4716人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5209萬8680例確診。（歐新社）

    全球至少319萬4716人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5209萬8680例確診。（歐新社）

    2021/05/02 22:16

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日10時（台灣2日晚間6時），全球至少319萬4716人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5209萬8680例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球1日通報新增1萬3166人病歿、80萬8368起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3689死）、巴西（2656死）、美國（819死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬6722人病故、3239萬2667例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（40萬6437人喪生、1472萬5975例確診）、墨西哥（21萬7168人喪生、234萬7780例確診）、印度（21萬5542人喪生、1955萬7457 例確診）及英國（12萬7524人喪生、441萬8530例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有287人染疫喪命；接下來依序為捷克（274人）、波士尼亞-赫塞哥維納（261人）、蒙特內哥羅（238人）和保加利亞（236人）。

    從區域來看，歐洲累計107萬1965死、5056萬7218例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計92萬4183死、2895萬9665例確診；美國和加拿大共計60萬977死、3361萬6724例確診。

    亞洲共計34萬3364死、2650萬5441例確診；中東地區共計13萬1093死、783萬7743例確診；非洲共計12萬2081死、456萬8464例確診；大洋洲共計1053死、4萬3425例確診。

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