中國為防疫「不准放假」！百名大學生突破校門封鎖「投奔自由」

中國河北地質大學自行宣布五一假期放假學生不准離校，結果在昨（1）日，大批學生強行鑽出柵欄，投奔自由。（擷取自微博）

2021/05/02 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中國河北地質大學自行宣布，五一假期放假期間學生不准離校，結果造成大批不滿地學生昨（1）日強行鑽出校門口柵欄「投奔自由」，相關影片也在網路引發熱議。對此，校方表示，對於擅自離校的學生已經受到「批評教育」。

綜合中媒報導，河北地質大學以防疫為由，要求學生在中國五一勞動假期期間放假但不得離校，但此政策引起大批學生不滿，5月1日當天，約百名學生聚集在校門口與寥寥數名保全對峙，隨後學生紛紛從柵欄下鑽出跑到校外，「寡不敵眾」的保全只能在後目送學生離去。

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根據影片可見，學生衝出校門後非常興奮，臉上大多掛著笑容，似乎很開心終於能離開學校，還有人對著攝影鏡頭比出大拇指。有學生透露，事件發生後，各班輔導員沒有太苛責學生，也有老師同情學生的處境，相關影片在中國社群媒體發燒後，大多網民也是站在學生立場，批評學校規定太沒道理。

校方對此回應，這些擅自離校的學生，都已經受到批評教育。校方一名張老師受訪指出，此舉是為了安全，「不出事都好，出事了就說不清了」，他並稱，就擔心有疫情就不可控了，在學校裡一旦有情況還可以控制。

學生逃離校門影片請點下方連結

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逃出校門的學生開心比讚。（擷取自微博）

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