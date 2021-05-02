印度地方議會改選 泰米爾納德邦變天了

印度今年4個邦以及1個中央直轄區進行地區議會選舉，於今天（2日）統一開票。（美聯社）

2021/05/02 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度今年有4個邦以及1個中央直轄區進行地區議會選舉，在3、4月間分別投票，並於今天（2日）開票，清華大學通識教育中心副教授方天賜分析，初步開票結果顯示，印度疫情惡化之際未暫停選舉，總理莫迪帶頭力拚，在選戰最激烈的西孟加拉省還是打不贏地方勢力「草根國大黨」。

方天賜在臉書「國際研究@NTHU」指出，中央執政黨印度人民黨（BJP）在莫迪領頭力拚之下，此次席次已有大幅成長，但還是打不贏西孟加拉邦的地方勢力「草根國大黨」（AITC），該邦有高達9000萬人口，未能成功拿下，對印人黨是一大打擊。在野的印度國民大會黨（INC）則輸光原有席次，是最大輸家。

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此外，印度東南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）在這次選戰中變天，地方政黨達羅毗荼進步聯盟（DMK）擊敗原來執政的全印度安納達羅毗荼進步聯盟（AIADMK）成為執政黨，不過該省份基本上就是這兩個政黨輪流掌權。其餘地方政治的生態大致上則沒有改變。

方天賜也指出，印度在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化之際，仍持續進行大選，也是疫情惡化的原因之一。

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