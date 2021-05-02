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    武漢肺炎》人間煉獄... 印度火葬場爆滿 法官遺體遭野狗啃食

    有印度民眾目睹野狗啃食等待火化的染疫遺體。（圖取自推特）

    有印度民眾目睹野狗啃食等待火化的染疫遺體。（圖取自推特）

    2021/05/02 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重失控，各地可見醫療體系崩潰、臨時火葬場等著處理遺體堆積如山。近日更傳出有人目賭等著「排隊」火化的染疫遺體竟遭野狗啃食的畫面，令人心痛；事後得知，這具遺體為當地一位染疫身亡的法官。

    綜合外媒報導，印度北方邦（Uttar Pradesh）加濟阿巴德（Ghaziabad），25日有人目睹一具男屍遭野夠啃食，事後確認遭啃咬的死者身分為當地一位51歲法官。這位法官上月22日確診武肺，而後因呼吸困難送醫，在住院治療期間病情惡化，24日晚雖緊急轉院至桑托什醫學院（Santosh Medical College）附設醫院，但仍於25日凌晨不幸逝世。

    該法官的遺體後續被家屬領回。協助處理後事的法官同事辛格（Triloki Singh）表示，他們從25日凌晨1點半左右開始打電話，但火葬場都爆滿，直到早上8點才順利將遺體載到當地一處火葬場，但到現場還是有許多遺體在「排隊」，火葬場人員還說可能要到傍晚6點左右才能輪到他們。

    《印度報》指出，該法官的遺體在25日當天下午2點左右，被路過民眾發現正被野狗啃食，野狗咬破了遺體身上的防護衣，死者一部分的臉已被吃掉；當時一度引發騷動。法官家屬發現後馬上向火葬場反映，才提前在下午3點半讓法官的遺體火化。

    相關報導表示，這起駭人事件讓當地不少民眾抗議，事發火葬場承諾，會用柵欄之類的防護措施將待火化的遺體圍起來，防止流浪動物傷害遺體。

    根據印度衛生部最新數據，過去24小時增加39萬2488例確診，雖比昨天（1日）公布數字略低，但新增3689人病歿，創下最高單日死亡人數。目前印度累積確診1955萬7457萬例，21萬5542人死亡。

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