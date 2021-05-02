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    抗衡中國「一帶一路」！ 西方國家決參與全球基礎建設計畫

    圖為中國與斯里蘭卡透過「一帶一路」合作推動的「可倫坡海港城計畫」。（美聯社檔案照）

    圖為中國與斯里蘭卡透過「一帶一路」合作推動的「可倫坡海港城計畫」。（美聯社檔案照）

    2021/05/02 21:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在全球廣推「一帶一路」倡議，雖被西方各國抨擊為債務陷阱，但仍受到部分開發中國家青睞。英國《金融時報》2日指出，西方各國逐漸意識到，不能繼續紙上談兵，必須實際投注心力於全球基礎建設上，才能抗衡中國透過開發計畫攫取國際影響力，預計在5、6月的歐盟和7大工業國集團（G7）峰會上，將有具體討論。

    據報導，造價1.5億歐元（逾51億台幣）、連接拉丁美洲和歐洲南部的高容量海底光纜「ELLALINK」計畫，預計本月投入使用，時機正好趕上歐盟有意重新在全球基礎建設方面，與美國、日本、印度等盟友齊心合作，支援低、中度收入國家開發高品質的設施，藉此抗衡中國的「一帶一路」野心。在美國總統拜登要求6月的G7領袖峰會加入基建計畫議程後，歐盟及其盟友將慎重討論相關作法。

    一名歐盟資深外交官坦言：「迄今，我們在談及抗衡『一帶一路』時，大多只是說說漂亮話，或擬定崇高的政策，沒有一貫且持續的地緣政治策略或計畫。但共同為基建計畫努力，避免各國過度依賴中國，真的有其必要。」

    歐盟曾在2018年發表「歐亞連結計畫」（EU-Asia Connectivity），翌年與日本訂立夥伴關係，但從未在第三世界國家成功推動旗艦計畫。美國也在18年底通過簡稱「建設法」的「善用投資導引開發法」（BUILD Act），並在翌年與日本、澳洲共同推出「藍點網路」（Blue Dot Network）計畫，但成果同樣乏善可陳。批評者直言這些國家動作太慢，指北京13年起就強推「一帶一路」，且在更早之前即優先協助全球基建，尤其視非洲為重點區塊。

    雖然有觀點認為，各國抱怨「一帶一路」帶來沉重債務、建造效率太慢、欠缺環保考量等，將是西方國家的「第2次機會」，但西方各國間的歧見，將是另一層障礙，包括各國對中國立場各異，某些國家憂心危及對中經濟關係，或激化亞洲緊張情勢；此外，德、法等國亦不認同僅在「硬體」建設上合作，強調建立共同標準和規則更重要。資金也是問題之一，雖然歐洲投資銀行等公共金融機構可出資，但大型開發案也勢必需要私人企業助陣。

    因此，官員直言，西方各國不太可能推出單一性的全球基建計畫，比較可行的作法是推動各自獨立、但彼此協調的雙邊或多邊計畫。美國智庫「德國馬歇爾基金會」旗下「保衛民主聯盟」研究員戈爾曼（Lindsay Gorman）則建議，西方各國不能光想著「反制中國造的每一條路」，必須聚焦於數位建設等關鍵領域，才能抵擋中國的專制體制滲入非洲、中亞、拉丁美洲、甚至歐洲。

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