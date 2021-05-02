中國一帶一路 加劇海外勞工強迫勞動

中國政府二○一七年五月十四至十五日在位於首都北京的國家會議中心，舉行「第二屆『一帶一路』國際合作高峰論壇」，圖為當年四月論壇現場布置中。（法新社檔案照）

2021/05/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕總部設於美國的非營利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch，ＣＬＷ）四月卅日發布《沉默的受害者：在新冠疫病中滯留海外的一帶一路中國工人》報告，點出中國企業透過官方「一帶一路」跨國經濟戰略，對輸出海外的中國勞工進行強迫勞動，除了揭露中方五花八門的侵犯人權手段，另指控中國使、領館視若罔聞。

ＣＬＷ去年八月到上月共聯絡到因武漢肺炎疫情滯留海外的中國勞工近百人，並與其中廿二人進行深度訪談，他們分散在印尼、阿爾及利亞、新加坡、約旦、巴基斯坦、塞爾維亞等國，卻普遍提到中方企業以下侵權行為，包括：扣留護照、限制行動自由、超時工作、無節假日、拖欠工資、逼迫使用非法簽證工作、欺騙性招募行為和虛假承諾、和當地社區隔離、恐嚇和威脅、對欲離職工人收取強制性高額違約金、未提供醫療給生病和受傷者、惡劣生活和工作環境、勞動保護和安全設備不足、無合理申訴和維權機制、工人言論自由受限、懲罰帶頭抗議的工人等。

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這些人原本得到中國企業高薪承諾才離鄉背井，豈料一到國外就被收護照，更不能任意換雇主、組織公會或罷工，想提前離開更得賠上相當於數月工資的違約罰款。

武漢肺炎在全球爆發後，中國政府執行全球最嚴格的入境航班限制政策，他們付不起價格高昂的機票，也無法通過當局要求的健康檢測，更遭遇資方以人力無法補給為由拒絕幫忙安排返國。此外，部分工人因公受傷，卻行動受限或得不到醫療而成永久殘疾；另有許多人在工地和宿舍群聚感染武漢肺炎。

報告指出，這些受害工人通常先聯繫中國設在當地的領事館，後者知情後卻未投入相應人員、配備和經費來監督追究海外中國企業的侵權行為。此外，中國的《勞動法》、《勞動合同法》無境外效力，也未針對出國勞動事務專門立法，遑論追究資方的機制，外派勞工毫無自保的法律依據。終於從印尼回到中國的勞工何平告訴美國政府對外宣傳機構「美國之音」（ＶＯＡ），「你不去不知道，等你去了之後，你就再也不想在那幹活了，再也不想出來去打工了。」

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