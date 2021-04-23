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    一帶一路碰壁 中嗆偏見 澳批搞宣傳

    澳洲宣布撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，引發中國駐澳大使王晰寧（左）不滿，痛批澳洲封殺華為的行徑，為的是幫助美國，並強調「中國不是一頭奶牛」。（美聯社）

    澳洲宣布撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，引發中國駐澳大使王晰寧（左）不滿，痛批澳洲封殺華為的行徑，為的是幫助美國，並強調「中國不是一頭奶牛」。（美聯社）

    2021/04/23 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲與中國廿二日就澳洲取消地方政府與中方簽署的「一帶一路」協議大打口水戰，澳洲外長潘恩（Marise Payne）強調這是捍衛澳洲主權和國家利益，國防部長杜登（Peter Dutton）更批評中國的「一帶一路」是搞宣傳。中國則指責澳洲損害兩國關係與互信，對中國懷抱冷戰思維與意識形態偏見。

    澳洲取消維州與中2協議

    澳洲廿一日宣布取消維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，理由是協議不符澳洲外交政策或對澳洲外交不利。據了解，澳洲政府總共審查一千多項與外國簽署的協議，最後決定撤銷四項，其中兩項是維州政府在二○一八年及一九年與中國簽署的諒解備忘錄和架構協議。澳洲此舉是根據國會去年通過的新法，該法授權聯邦政府取消地方政府與外國所簽訂、有危及澳洲國家利益之虞的協議。

    同日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會怒嗆澳洲，稱此舉損害雙方關係與互信，顯示澳洲對改善中澳關係毫無誠意，並敦促澳洲摒棄冷戰思維與意識形態偏見，以免導致本就困難重重的中澳關係更為雪上加霜。汪文斌並威脅說，除非澳洲「改弦更張…否則中方必將堅決有力回應」；杜登則表示，倘若中國為此報復，他會「非常失望」，但澳洲「不會被任何人霸凌」，會為自身信念與所作所為挺身而出。

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