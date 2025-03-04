凌濤被爆「露鳥」性醜聞 吳靜怡：35歲政壇新星假面恐被撕裂

身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，被週刊爆料涉性騷擾及對婚姻不忠，除了背著妻子傳私密照、露下體，在妻子臨盆時還向他人索色照。凌濤4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請金牌律師蒐證，準備提告。（記者塗建榮攝）

2025/03/04 11:00

相關新聞請見︰

批週刊捏造、造謠、杜撰露鳥照 凌濤：蒐證提告「加倍奉還」

首次上稿：10:34

更新時間：11:00

請繼續往下閱讀...

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，遭週刊爆料涉性騷擾及對婚姻不忠，除了背著妻子傳私密照、露下體，在妻子臨盆時還向他人索色照。對此媒體人吳靜怡指出，過去凌濤曾宣稱「性騷不能被掩蓋」，如今卻深陷醜聞泥沼，且「這消息已經盛傳許久」，並指「這位35歲政壇新星的假面恐怕被撕裂，政治前途岌岌可危」。

凌濤今遭《鏡週刊》爆料指出，過去曾多次以社群軟體傳送自己個人私密照並開視訊露鳥，當年凌濤妻子臨盆時候還向人討私密照，讓對方不堪其擾且感到噁心不舒服，且有不只一位政媒圈人士也遭凌濤「肢體越界」、觸摸私密部位。

國民黨上午也發出新聞稿指出，過去這段時間凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內兩度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

凌濤今上午也在國民黨中央黨部召開記者會喊冤指出，週刊報導內容全部都是捏造、造謠、移花接木、杜撰故事，而且內容邏輯不通、錯誤百出，他並對週刊與民進黨嗆聲「放馬過來」。凌濤還說，如果有任何人與他互動感到不舒服，請直接向主管機關申訴，他絕對會配合調查，並稱他已委請律師蒐證，如果政論節目上有引用任何超出評論範圍的內容，他都會蒐證提告。

針對國民黨桃園市議員凌濤，被爆頂著「戰狼大哥哥」與愛家形象，卻背著妻子傳私密照、開視訊露下體，甚至在妻子臨盆時還向他人索色照，讓受害者不堪其擾。吳靜怡也指出，凌濤曾針對#MeToo風波義正詞嚴地說「性騷不能被掩蓋」，如今自己卻深陷醜聞泥沼，並指「凌濤露鳥性騷醜聞，政壇戰狼是否跌落神壇？」

吳靜怡指出，從朱立倫愛將到國民黨智庫副執行長，這位35歲政壇新星的假面恐怕被撕裂，政治前途岌岌可危，令人瞠目結舌！吳靜怡也提到，「凌濤從來沒有攻擊過我，希望他勇敢面對過去的問題，這消息已經盛傳許久，終究，還是要把自我的課題，好好嚴肅處理的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法