葉霸嗆通匪》傅崐萁致歉之餘 稱將提案恢復年金、教師節放假

傅崐萁今早在花蓮出席記者會，門口先有十多名婦女會成員獻花大喊：「傅總召加油」。 （記者王錦義攝）

2025/03/04 11:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕停損、止血？花蓮名師葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆各界怒火，輿論延燒3天，國民黨立院總召傅崐萁今早在花蓮縣黨部現身說，他事先並不知道葉春蓮是老師，葉春蓮畢生奉獻教育界春風化雨功在社會，他向葉老師的成就表達敬意，傅崐萁概括承受，他也向葉老師表達歉意，希望一切的紛紛擾擾到此為止，並強調將提案恢復過去所有軍公教年金，教師節放假！

葉霸事件輿論愈燒愈大，傅崐萁昨晚先在臉書態度翻轉地說：「突發的事件卻是餘波盪漾，對於葉春蓮老師在場外發生的紛擾，崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體！」，今早在花蓮出席記者會，門口先有十多名婦女會成員、組織為傅崐萁獻花大喊：「傅總召加油」。

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傅崐萁說，2日是從政黨員的問政說明會，也是國父逝世百年紀念日的座談，是很單純的內部閉門會議，當時葉老師和活動志工有一些紛擾，無論誰對誰錯 ，不要講任何是是非非，他一切概括承受，雖然活動不是他舉辦，但「一切到傅崐萁為止」。

傅崐萁說，葉老師過去在花蓮教育界服務相當長的時間，他對老師非常敬重，當時現場也不知道她是葉老師，葉老師在花蓮教育花蓮的子女，他深表敬意，對葉老師感到的紛擾，表示誠摯歉意。

接著傅崐萁話鋒一轉，希望社會大眾對退休老師的尊重，不是即興、放煙火式的就過去，應該長期關注退休老師、退休軍公教，當他們一生奉獻給教育界、給國家後，退休以後是不是能好好的安養終老。

傅崐萁批評，民進黨政府背信棄義、毀約承諾，違反日內瓦、聯合國兩公約，對於溯及既往、違反信賴原則，讓所有退休老師無法安養終老。年金是國民黨一向的堅持，就是要回復程序正義及信賴保護原則，讓這些退休老師不只回復應有的年金，過去被民進黨批評是國家的負擔，他深表譴責，希望所有退休老師能得到尊重、尊嚴，安養終老，國民黨會負起責任，回復軍公教應有的待遇和榮譽。

傅崐萁說，希望喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨力主928教師節應該恢復成為國定假日，讓老師能夠好好休息，這個會期會全力推動回復包括行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節成為放假日。

傅崐萁今早在花蓮出席記者會，門口先有十多名婦女會成員獻花大喊：「傅總召加油」。 （記者王錦義攝）

花蓮名師葉春蓮批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯拉出會場引爆許多校友怒火，輿論延燒三天，國民黨立院總召傅崐萁向葉老師表達敬意與歉意。 （記者王錦義攝）

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