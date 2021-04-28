布林肯暗批一帶一路 提醒非洲「張大眼睛」小心中國

負責肯亞標準軌鐵路工程計畫的中國交通建設公司，2019年在納庫魯縣美瑪胡鎮（Mai-Mahiu）的宣傳招牌。（彭博社檔案照）

2021/04/28 00:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯27日與非洲兩大國家奈及利亞和肯亞的領導人視訊會談，布林肯承諾美國會擴大致力於非洲事務，同時也提醒非洲「張大眼睛」處理所有關係，小心中國扮演越來越大的角色。

布林肯在這場「虛擬出訪」中，分別與這兩國領導人會談。他向奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）表示，總統拜登和他重新確認兩國之間奠基在共同民主理想和透明、合作精神上的堅實夥伴關係，也強調奈及利亞在全球事務扮演的建設性領導角色。

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布林肯接受曾經留學美國的非洲年輕人提問時，回應說，他希望非洲國家「張大眼睛」處理其所有的關係，「我們並非要求任何人在美國與中國之間二選一，但是我會鼓勵你們尖銳提問、探究表面下的事情、要求透明，並且要對什麼是對你們和你們國家最好的選擇上有所了解」。

美國與中國競爭關係升高，中國近年也加強在非洲以天然資源為主的投資。布林肯點出一些國家接受中國貸款後，深陷難以為繼的債務，去年尚比亞就因此倒債。他說，「你們應該好好看看，當其他國家來建造大規模基礎建設計畫，他們是不是也帶著自己的勞工一起來，或者是把工作機會留給他們投資國家的人？」

至於美國，布林肯說，「我們相信非洲」，相信非洲的絕佳潛力，「你們的成功就是我們的成功，我們想投資這裡，但是是用正確的方式」。

美國總統拜登雖尚未提出專門針對非洲的倡議，但是他一上任就展露出對這塊大陸的興趣；相較之下，前任總統川普冷落非洲至極，是數十年來首位美國總統在任內未曾訪問非洲，並且曾用不雅說法指稱非洲國家。

布哈里向布林肯表示，感謝拜登放寬川普對奈及利亞赴美簽證的嚴苛限制，他承諾加強與美國在薩赫勒等熱點地區的安全合作，「對於與像美國這樣的重要且戰略夥伴的支持，至為重要。」

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