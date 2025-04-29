04/29 各報重點新聞一覽

新北地檢署也對罷免蘇巧慧等立委連署涉造假案，進行第二波搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容（圖左）等4人，朝偽造文書罪方向偵辦。 （記者董冠怡攝）

2025/04/29 06:38

自由時報

罷綠涉幽靈連署 檢調搜索國民黨新北、基隆黨部

全國大罷免案死亡、冒名連署頻傳，基隆地檢署偵辦民進黨市議員鄭文婷等死亡連署案，昨指揮調查官前往國民黨基隆市黨部、紀文荃等三名罷免領銜人住處搜索約談，另傳喚黨部主委吳國勝等四人到案說明；新北地檢署也針對罷免蘇巧慧等四位民進黨立委連署涉造假案進行第二波搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容等四人，兩案均朝偽造文書等罪偵辦。

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車門供應商是中資 曾行進時突打開 雙北捷運環狀線 爆公安疑慮

分區段施工中的雙北環狀線北環段及南環段，預計二○三一年完工，其中負責車輛供應的法商阿爾斯通（Alstom）選擇「南京康尼機電」作為車門系統供應商，然而該公司過去在台灣毫無實績，且曾在美國與中國發生車門自動開啟的公共安全事故，還有中資疑慮，台北市議員趙怡翔警示，台北市捷運局應嚴格審查，確保安全無虞。

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載運到宜縣棄置 車次上百 偷倒千噸廢棄物 20名環保蟑螂起訴

宜蘭縣被偷倒上千噸廢棄物，查出是環保蟑螂集團所為。宜蘭地檢署昨天偵結，起訴廿名被告，針對主嫌洪任廷、王俊哲具體求處有期徒刑二年十月及二年八月，並聲請法院扣押作案用的十四輛貨車，沒收兩千萬元犯罪不法所得。

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聯合報

朱立倫：520起全面發動罷免賴總統

檢調偵辦大罷免連署案，昨天再搜索國民黨新北與基隆市黨部。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統指揮檢調對在野黨辦到底，當然不會收手；他除喊出「罷免賴總統」，也下軍令狀，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

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陽光行動／核電下月歸零 用電變貴變髒

核三廠二號機運轉執照將於五月十七日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園。

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中國時報

查罷免 調查局承認召開視訊會議

25萬人上凱道「戰獨裁」後，28日是首個上班日，國民黨新北、基隆市黨部一早即遭檢調大陣仗搜索。立法院國民黨團28日指出，調查局長陳白立已承認為查辦罷免案，召集各調查處站召開視訊會議討論連署案偵辦，藍委更質疑，是否還要祭出專案簽核、獎金敘獎，以鼓舞檢調人員勇於查辦？藍委痛批檢調「司法辦藍不辦綠，標準不一」。調查局昨再說明，視訊會議是提醒所屬保持行政中立，並強調只問證據、不問藍綠。

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經部：大陸鋼品啤酒傾銷 損害台廠

經濟部28日召開貿易救濟審議會，認定陸製啤酒及熱軋、扁軋鋼品，「都對國內產業造成實質損害」，將移請財政部進行初步調查傾銷是否成立，決定是否課徵臨時反傾銷稅。財政部說，最快70天、最慢105天內完成初步調查，預估最快7月課徵臨時反傾銷稅。

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雙北環狀線車門系統供應商「南京康尼機電」是中資，曾在美國、中國發生列車行進間，車門突然打開的公共安全事故。圖為台北市長蔣萬安（中）主持環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（資料照）

環保蟑螂集團載運千噸廢棄物到宜蘭偷倒，宜蘭地檢署昨起訴20名被告。（宜縣環保局提供）

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