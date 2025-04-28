全球媒體調查揭露 聯合國大量假中立NGO為北京喉舌

全球媒體調查發現，北京在聯合國大量安插非政府人權組織，粉飾、攻擊對中國的人權迫害指控。（歐新社）

2025/04/28 22:15

〔編譯林家宇／綜合報導〕「國際調查記者同盟」（ICIJ）與全球42家媒體的合作調查顯示，中國在聯合國人權事務領域安插大量「表面獨立」的非政府組織（NGO），充當北京政府的喉舌，試圖擾亂、削弱其他NGO針對中國人權問題提出的論述和證詞，騷擾、恐嚇相關人員，對聯合國人權任務的威脅與日俱增。

題為「中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系」的調查報告指出，北京當局濫用包括國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國在 內的國際機構打壓異議人士，將鎮壓手段延伸至全球。背後由中國支持的NGO宣揚中方敘事及觀點，打擊其他NGO對關押維吾爾族穆斯林的新疆拘留營、拆散西藏家庭及打壓香港民主活動等侵犯人權的調查。不僅如此，北京控制的團體還會監控、恐嚇證人，甚至跟拍或威脅要對其在中國的親屬不利。

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美國駐聯合國人權理事會前大使泰勒（Michèle Taylor）指出，與中國有關的團體偽裝成中立組織，混淆北京違反人權的紀錄，為其行徑和罪責擦脂抹粉。ICIJ調查辨識出有106個在中國註冊或隸屬中國的NGO取得聯合國官方認可，至少59個呈現違反聯合國確保NGO在日內瓦作證並非出於政府影響或壓力的規範。有46名NGO負責人或領導層同時具有中國政府或黨職。

ICIJ分析，106個中國NGO中有近60個為中國政府及中共延伸組織，其中超過半數在聯合國享有特殊地位。這些團體在文件和紀錄中表達對中共的效忠，承認聽從黨管理層的決策。另外，至少有10個團體接受來自黨或政府的大量資金。

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