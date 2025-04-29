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    今明溫暖舒適 週四起各地水氣增多

    今日各地早晚稍涼，白天舒適溫暖，北部及東半部高溫約26至28度，其他地區為29至31度。（資料照）

    今日各地早晚稍涼，白天舒適溫暖，北部及東半部高溫約26至28度，其他地區為29至31度。（資料照）

    2025/04/29 06:42

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（29日）各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區則有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，受到東北季風影響，各地早晚稍涼，清晨北部及東北部低溫約17至20度，其他地區為21至23度，白天則會較為舒適溫暖，北部及東半部高溫約26至28度，其他地區為29至31度。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南內陸近山區，短時間臭氧8小時可能達橘色提醒等級；北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週三（30日）東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升，北部19至31度，中部22至31度，南部23至32度，東北部20至27度，東部21至27度，東南部22至28度；各地水氣仍少，天氣為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    週四至週六（1日至3日）水氣增多，各地雲量亦增多，除了東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨之外，中部以北地區及南部山區亦有零星降雨。氣溫方面，北部21至30度，中部22至32度，南部23至34度，東北部20至27度，東部21至28度，東南部22至29度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 27 21 ~ 30 24 ~ 29 21 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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