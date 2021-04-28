120萬人看光光！ 性感女模印尼聖山交歡拍片 面臨2年8月監禁

當地警方以猥褻行為罪名緝捕莫羅佐夫與特羅希納，未來可能面臨長達2年又8月的監禁。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

2021/04/28 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一位22歲女模特兒，去年與男友於印尼聖山「巴杜爾火山」（Mount Batur）交歡並拍下全程，事後上傳至知名成人網站「Pornhub」供網友觀賞，直至該影片下架前超過120萬人瀏覽；據悉，印尼當局震怒，相關單位正在緝捕2人，他們未來恐得面臨2年8個月的監禁。

綜合外媒報導，俄羅斯22歲女模莫羅佐夫（Mikhail Morozov）與26歲的男友特羅希納（Veronica Troshina）去年一同前往印尼峇厘島旅遊玩時一時「性」起，便在「聖山」巴杜爾火山上「啪啪啪」，錄下全程、剪輯後，再將性愛影片上傳至知名成人網站「Pornhub」。

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莫羅佐夫在社群平台「TikTok」上有約25.9萬人追蹤，於知名成人網站「Pornhub」則有55.2萬名粉絲。

報導指出，直至印尼當局發現這段性愛影片，並要求「下架」影片前，已有超過120萬人次觀看，這段性愛影片引起諸多峇厘島民眾不滿，也引起印尼當局震怒，決定展開緝捕2人。

當地警方表示，從去年在網路看到這段影片，便立刻展開調查，「我們透過影片拍攝的地點，經確認地點位於巴杜爾火山、巴剎阿貢神廟（Pasar Agung Temple）上方的登山小徑」。

目前警方正與移民局交涉，查明莫羅佐夫、特羅希納是否仍在印尼當地，當地警方指出，以猥褻行為罪名緝捕莫羅佐夫與特羅希納，如果2人在峇厘島被逮捕，將面臨長達2年8月的監禁。

莫羅佐夫於社群平台「TikTok」上有約25.9萬人追蹤。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

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