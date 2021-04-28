為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    120萬人看光光！ 性感女模印尼聖山交歡拍片 面臨2年8月監禁

    當地警方以猥褻行為罪名緝捕莫羅佐夫與特羅希納，未來可能面臨長達2年又8月的監禁。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

    當地警方以猥褻行為罪名緝捕莫羅佐夫與特羅希納，未來可能面臨長達2年又8月的監禁。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

    2021/04/28 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一位22歲女模特兒，去年與男友於印尼聖山「巴杜爾火山」（Mount Batur）交歡並拍下全程，事後上傳至知名成人網站「Pornhub」供網友觀賞，直至該影片下架前超過120萬人瀏覽；據悉，印尼當局震怒，相關單位正在緝捕2人，他們未來恐得面臨2年8個月的監禁。

    綜合外媒報導，俄羅斯22歲女模莫羅佐夫（Mikhail Morozov）與26歲的男友特羅希納（Veronica Troshina）去年一同前往印尼峇厘島旅遊玩時一時「性」起，便在「聖山」巴杜爾火山上「啪啪啪」，錄下全程、剪輯後，再將性愛影片上傳至知名成人網站「Pornhub」。

    莫羅佐夫在社群平台「TikTok」上有約25.9萬人追蹤，於知名成人網站「Pornhub」則有55.2萬名粉絲。

    報導指出，直至印尼當局發現這段性愛影片，並要求「下架」影片前，已有超過120萬人次觀看，這段性愛影片引起諸多峇厘島民眾不滿，也引起印尼當局震怒，決定展開緝捕2人。

    當地警方表示，從去年在網路看到這段影片，便立刻展開調查，「我們透過影片拍攝的地點，經確認地點位於巴杜爾火山、巴剎阿貢神廟（Pasar Agung Temple）上方的登山小徑」。

    目前警方正與移民局交涉，查明莫羅佐夫、特羅希納是否仍在印尼當地，當地警方指出，以猥褻行為罪名緝捕莫羅佐夫與特羅希納，如果2人在峇厘島被逮捕，將面臨長達2年8月的監禁。

    莫羅佐夫於社群平台「TikTok」上有約25.9萬人追蹤。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

    莫羅佐夫於社群平台「TikTok」上有約25.9萬人追蹤。（圖擷取自「Miha Nika」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》俄羅斯與印度藥廠合作 大規模生產史普尼克V疫苗
    2021/03/22 23:03

    武漢肺炎》俄羅斯與印度藥廠合作 大規模生產史普尼克V疫苗
    中國旅外青年遭通緝 親致電公安結果笑翻網友
    2021/03/03 06:04

    中國旅外青年遭通緝 親致電公安結果笑翻網友

    台彩公益片「讓好事發生」 邀民眾永續善意
    軍情動態》印度買21架MiG-29戰機 對俄國Su-57也有興趣
    2021/02/07 10:44

    軍情動態》印度買21架MiG-29戰機 對俄國Su-57也有興趣
    軍情動態》印度將升級Su-30MKI戰機 與俄國協商大規模現代化
    2021/02/04 11:23

    軍情動態》印度將升級Su-30MKI戰機 與俄國協商大規模現代化

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    Pornhub大刪素人影片 她如釋重負：終於能安心了
    2020/12/17 00:39

    Pornhub大刪素人影片 她如釋重負：終於能安心了
    國際今日熱門
    武漢肺炎》寶萊塢爆逃亡潮 引爆印度網友怒火
    2021/04/27 20:15

    武漢肺炎》寶萊塢爆逃亡潮 引爆印度網友怒火

    「人權觀察」：以色列迫害巴勒斯坦人犯下「種族隔離罪」
    2021/04/27 18:06

    「人權觀察」：以色列迫害巴勒斯坦人犯下「種族隔離罪」

    最新全球防疫排名！新加坡擠下紐西蘭奪冠 台灣退步一名排第5
    2021/04/27 18:28

    最新全球防疫排名！新加坡擠下紐西蘭奪冠 台灣退步一名排第5

    不只被美軍「插隊」！ 專家曝遼寧號編隊：忌憚台灣雄三飛彈
    2021/04/27 18:32

    不只被美軍「插隊」！ 專家曝遼寧號編隊：忌憚台灣雄三飛彈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播