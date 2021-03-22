武漢肺炎》俄羅斯與印度藥廠合作 大規模生產史普尼克V疫苗

俄羅斯直接投資基金目前與4間印度藥廠合作，在印度生產史普尼克V疫苗。（資料照，彭博）

2021/03/22 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯研發的史普尼克V（Sputnik V）疫苗將在印度大規模生產。俄羅斯直接投資基金（RDIF）宣佈，將與印度藥廠「Virchow Biotech」合作，在印度製造史普尼克V疫苗，此為第4間與RDIF合作生產史普尼克V的印度藥廠。

綜合外媒報導，RDIF表示，與印度藥廠「Virchow Biotech」達成協議，每年將在印度製造2億劑史普尼克V疫苗，預計今年4至6月完成技術轉移，之後全面展開疫苗生產。

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除「Virchow Biotech」外，RDIF還與3間印度藥廠「Gland Pharma」、「Stelis Biopharma」及「Hetero Biopharma」達成生產史普尼克V的協議，其中「Gland Pharma」是中國上海復星醫藥集團在印度的子公司。

印度為疫苗生產大國，透過與印度合作，RDIF確保在印度約7億5000萬劑史普尼克V的疫苗生產。但據印度媒體《Mint》報導，上述4間公司並沒有豐富的疫苗生產經驗，其中「Gland Pharma」疫苗生產設施仍在測試階段，年產量約4000萬劑，但已簽下製造約2億5200萬劑疫苗的協議。

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