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    武漢肺炎》全球逾306萬人病歿 1億4300多萬例確診

    全球至少306萬859人死於武漢肺，至少1億4380萬7560例確診，其中印度疫情近日達到高峰，圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    全球至少306萬859人死於武漢肺，至少1億4380萬7560例確診，其中印度疫情近日達到高峰，圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    2021/04/22 21:57

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日10時（台灣22日晚間6時），全球至少306萬859人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億4380萬7560例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發迄今，絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上列數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，但不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球21日通報新增1萬4428人病歿、87萬9856起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3472死）、印度（2104死）和美國（945死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計已56萬9404人病故、3186萬2401例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（38萬1475人喪生、1412萬2795例確診）、墨西哥（21萬3597人喪生、231萬5811例確診）、印度（18萬4657人喪生、1593萬965例確診）及英國（12萬7327人喪生、439萬5703例確診）。

    若依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有269人染疫喪命；其次依序為匈牙利（267人）、波士尼亞-赫塞哥維納（246人）、蒙特內哥羅（230人）及保加利亞（223人）。

    從區域來看，歐洲累計103萬8206死、4876萬8306例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計87萬8642死、2762萬2371例確診；美國和加拿大共計59萬3155死、3300萬6888例確診。

    亞洲共計30萬5994死、2244萬1419例確診；中東地區共計12萬4928死、746萬5208例確診；非洲共計11萬8897死、446萬1052例確診；大洋洲共計1037死、4萬2320例確診。

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