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    武漢肺炎》傳播力更快！ 印度發現「三重突變」病毒株

    印度驚現「三重突變」武肺病毒株，圖為印度西北大城阿默達巴德一座（Ahmedabad）一座太平間外，一名婦女與兒子哀痛逾恆，悼念死於武肺的丈夫。（路透）

    印度驚現「三重突變」武肺病毒株，圖為印度西北大城阿默達巴德一座（Ahmedabad）一座太平間外，一名婦女與兒子哀痛逾恆，悼念死於武肺的丈夫。（路透）

    2021/04/22 19:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度第二波疫情來勢洶洶，22日單日新增逾31萬例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，創下全球最高紀錄。屋漏偏逢連夜雨，印度流行病學專家警告，印度已發現一種傳播力更快的「三重突變」武肺病毒株！

    據《新德里電視台》（NDTV）21日報導，在印度發現雙重突變病毒之後，現在又出現三重突變病毒，這意味著3種不同的病毒毒株結合形成一個新變種，目前已經在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、首度德里、 西孟加拉省（West Benga）以及恰蒂斯加爾省（ Chhattisgarh）等的檢體中被檢測到，據信是近期印度疫情大爆發的原因之一。

    此前，印度科學及工業研究委員會基因與綜合生物研究所（IGIB）科學家史嘉力亞（Vinod Scaria）宣布，科學家在西孟加拉省發現一種名為B.1.618新變異病毒，其特徵是除了刺突蛋白中的E484K和D614G突變，可逃避、削弱人體對病毒免疫反應之外，還有6個核苷酸（H146del和Y145del）的染色體重排，是三重突變的病毒株。

    任教於加拿大麥基爾大學的印度流行病學馬杜卡爾·派（Madhukar Pai）說，「這一變異病毒傳播更快，它讓人染病的速度非常快，因此必須不斷調整疫苗，並需要快速排序出其基因組。」但印度所做的基因組排序，還不到所有病例的1% ，並只有10個實驗室參與病毒基因組研究。

    此前E484K已被證實存在於南非、巴西變種病毒中，且Novavax與嬌生2家疫苗製造商都曾宣布，其疫苗的第3期臨床試驗數據，南非的有效性明顯低於他國，分別為60%與57%，懷疑是南非變種病毒中的E484K突變所致。

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