武漢肺炎》印度單日增31.4萬例！外媒曝火葬數「遠超過官方數據」

印度各地持續火葬武漢肺炎死者。（美聯社）

2021/04/22 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎疫情（COVID-19，新型冠狀病毒病）持續延燒，印度今天（22日）單日新增31萬4835例確診，創全球紀錄，外媒曝實際的火葬人數遠超過官方數據。

綜合外媒報導，印度今年年初自認戰勝疫情，口罩與社交距離等防疫措施被忽視，大量民眾舉辦各式宗教節慶，集會選舉、板球比賽等活動也都照常進行，但現在印度再度面臨封城，政府今日公布的新增確診數字高達31萬4835例，成為全球最高的單日新增確診數。

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外媒發現，據約翰霍普金斯大學統計，印度累計確診1593萬774例確診，但死亡數僅18萬4657例，差距相當懸殊，印度古吉拉特邦、北方邦、中央邦和比哈爾邦的當地媒體報導，最近至少有1833人死於武漢肺炎被火葬，但這些地方的官方數字卻只有228名病死者火葬，實際情況與官方數字有明顯差異。

《金融時報》報導更指出，在古吉拉特邦的賈姆納加爾省，有100人因感染武漢肺炎死亡被火葬，但官方僅記錄1例死亡；印度國內的藥物、氧氣瓶與病床供應量逐漸吃緊，許多民眾對外求助希望爭取更多資源，抱怨政府開設的求助熱線完全沒有回應。

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