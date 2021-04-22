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    武漢肺炎》印度醫療崩潰 黑市氧氣、瑞德西韋哄價10倍

    印度醫療體系面臨崩潰，武肺藥物「瑞德西韋」和「醫用氧氣」大缺，黑市以高於市價10倍販售。圖為印度孟買醫護人員正在照顧一名疑似武肺確診的病患。（示意圖，歐新社）

    印度醫療體系面臨崩潰，武肺藥物「瑞德西韋」和「醫用氧氣」大缺，黑市以高於市價10倍販售。圖為印度孟買醫護人員正在照顧一名疑似武肺確診的病患。（示意圖，歐新社）

    2021/04/22 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今（22）日單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數高達31萬4835人，創下全球單日確診數新高，印度醫療體系面臨崩潰。當地治療武肺藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）和「醫用氧氣」都短缺，黑市「瑞德西韋」和氧氣價格遠高於市價10倍。

    綜合外媒報導，據印度官方本月17日的資料顯示，「瑞德西韋」官方價格訂為889至3490盧比（約新台幣336元至1305元）。然而，印度孟買警方說，疫情進入第2波，各地醫院和藥局的「瑞德西韋」都短缺，日前就有3人涉嫌以每瓶2萬盧比（約新台幣7483元）販售「瑞德西韋」而被逮捕。另外，在維薩喀巴坦 （Visakhapatnam）還有4名醫護人員涉嫌以9000盧比（約新台幣3367元）販售「瑞德西韋」被捕。

    然而，黑市交易不只上述兩起，印度各地頻傳以超過市價好幾十倍價格進行藥物交易。而除了藥物短缺，印度醫院「醫用氧氣」也大缺，導致黑市交易「氧氣」問題猖獗。印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow），一瓶46公升的氧氣瓶賣到4萬5000元盧比（約新台幣1萬6000元），是市售價格的9倍。

    據了解，印度目前計畫進口5萬噸氧氣，同時設立「氧氣快遞（Oxygen Express）」特別列車服務，將氧氣瓶送到疫情嚴重地區。此次危機讓印度總理莫迪（Narendra Modi）再次遭受輿論批評，他先前已因允許宗教集會，以及親自在擁擠的政治集會上談話，而引起民意不滿。

    據報導，印度西部城市浦那（Pune）Sahyadri醫院的傳染病專家蓋克瓦德（Raman Gaikwad）說，「解決危機的一種方式，是在病例少的時候，準備充足的藥物，然而這並沒有發生。」相反的，「瑞德西韋」的製造商本週說，「當地官員在今年1月要求停產『瑞德西韋』，因為在當時感染率是下降的。」

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