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    武漢肺炎》韓國一僑民在上海接種中國疫苗 3日後身亡

    一名旅居中國上海市的韓國僑民，3天前在上海接種中國製的COVID-19疫苗後出現不適，這名40多歲韓僑今天上午在自家被發現身亡。（路透）

    一名旅居中國上海市的韓國僑民，3天前在上海接種中國製的COVID-19疫苗後出現不適，這名40多歲韓僑今天上午在自家被發現身亡。（路透）

    2021/04/22 17:38

    〔中央社〕韓媒報導，一名旅居中國上海市的韓國僑民，3天前在上海接種中國製的COVID-19疫苗後出現不適，這名40多歲韓僑今天上午在自家被發現身亡。9日，韓國駐上海總領事率先響應接種中國疫苗。

    韓聯社今天引述旅滬韓僑社區消息稱，這名韓僑19 日在上海的一家醫院接種中國醫藥集團研製的COVID-19 疫苗，此後出現噁心等異常反應。他並沒有基礎疾病。

    據韓聯社此前報導，韓國駐上海總領事金勝鎬9日才在上海華山醫院接種中國藥企研製的COVID-19疫苗。

    據一名韓國駐中外交官透露，金勝鎬是首位接種中國國產疫苗的韓國外交官。

    金勝鎬於2020年底赴上海上任。今年2月，他在接受香港南華早報採訪時表示，他對中國研發的COVID-19 疫苗有信心，如果兩國政府相關部門決定給有意願的在中韓國人團體接種，自己會毫不猶豫地率先接種。

    4月9日，韓國駐上海總領事館網站刊發了金勝鎬在上海華山醫院接種疫苗的照片，並向醫護人員表示慰問和敬意。

    上海自3月29日起，根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，將在滬外籍人士中的適齡人群納入中國國產疫苗接種人群範圍，費用為每劑人民幣100元（約新台幣434元）。

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