最高檢廢止13名外逃要犯護照 央行前副總裁梁成金在列

最高檢察署今再公布名單，廢止及註銷13名外逃要犯的護照。（最高檢提供）

2024/02/17 11:51

首次上稿 11:08

更新時間 11:51

〔記者錢利忠／台北報導〕最高檢察署為杜絕外逃要犯持我國護照暢行海外，決議擴大廢止及註銷外逃要犯護照，以利緝逃，繼本月2日廢止十大重刑外逃要犯、7日註銷棄保5億元潛逃的國寶集團總裁朱國榮等人護照後，今再公布名單，廢止及註銷犯下貪污案潛逃的中央銀行前副總裁梁成金、高雄岡山鎮民代表會前主席何存秀等13名外逃要犯護照。

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13名外逃要犯，分別由台北、新北、士林、桃園、台南及高雄等6個地檢署，通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，名單如下：

何存秀，擔任岡山鎮民代表會主席期間，與鎮長配合向包商收回扣，嚴重侵害國家法益，依貪污罪判刑17年10月確定，沒收犯罪所得462萬808元，之後潛逃中國廈門。

施宜璋，因細故殺害1人，危害社會治安重大，依殺人罪判刑16年4月確定；出境至澳門。

李百洋，製販甲基安非他命等毒品逾100公斤，依毒品罪判刑15年8月確定；出境至日本東京。

林育震，以搭乘高鐵的方式運輸毒品，扣案第二級毒品甲基安非他命5573.64公克、第一級毒品海洛因997.74公克，依運輸毒品等罪判刑15年4月確定；出境至中國成都。

莊錦池，自越南運輸第一級毒品海洛因磚12塊，合計淨重4217.15公克，依運輸毒品罪判刑15年確定；出境至澳門。

張家銘，犯下上櫃公司普格科技假交易美化財報、掏空及操控股價等案，依證券交易法等罪判刑12年10月確定，犯罪所得3億6166萬3564元沒收；出境至香港。

倪忠安，犯下結夥強盜罪判刑12年確定，危害社會治安重大，出境至中國。

羅自宏，夜間侵入獨居女子住處劫色劫財，依強盜、強制性交罪判刑11年6月確定；出境至緬甸。

賴彥翰，身為竹聯幫孝堂天母分會副會長，深夜在北市天母，糾眾持利刃砍人45刀，依殺人、組織犯罪判刑11年2月確定；出境至香港。

顏定豐，因細故持改造手槍殺害1人，依殺人罪判刑10年6月確定；出境至香港。

陳長義，與高雄市立英明國中校長共同犯下經辦公用工程收取回扣罪，依貪污罪判刑10年6月確定，沒收犯罪所得178萬7440元；出境至中國。

蕭宸緯，以網路交友方式對21名受害女子詐財1400餘萬元，依詐欺罪判刑10年6月確定；出境至柬埔寨。

梁成金，中央銀行前副總裁、兆豐銀行前董事長梁成金涉超貸案，造成交通銀行8億餘元呆帳損失，已被通緝10年，依背信等罪判刑2年確定；出境至美國洛杉磯。

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