台灣護照太好用！中國男女宣傳兜售 兩岸大型冒辦集團8嫌落網

移民署國境事務大隊今日宣布聯手航警局、高雄市刑大破獲兩岸冒辦護照犯罪集團，拘提包含劉姓主嫌等8名犯嫌到案，全案違反護照條例第30條移送台北地檢署偵辦。（國境事務大隊提供）

2024/02/03 12:21

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣護照真好用，卻吸引兩岸不法份子冒辦販售。移民署國境事務大隊今日宣布聯手航警局、高雄市刑大破獲兩岸冒辦護照犯罪集團，拘提包含劉姓主嫌等8名犯嫌到案，全案違反護照條例第30條移送台北地檢署偵辦。

移民署國境事務大隊表示，日前接獲線報指出，有國人護照在海外遭中國人士冒用，經調查掌握中國籍韋姓男子、魏姓女子在網路上大肆廣告宣傳擁有台灣身分可免簽進入美國、加拿大等地，以高價成功吸引大量中國不法分子申辦台灣護照。韋男、魏女先向買家收取高額訂金後，透過在台劉姓犯嫌招募台灣人頭以合成相片冒辦護照供中國買家使用。

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國境事務大隊指出，為證明冒辦台灣護照可以自由進出台灣，以取信客戶、擴大客源，魏女竟然異想天開，於去年11月間持冒辦護照大搖大擺企圖入境台灣，當場遭移民署國境事務大隊查獲移送。

國境事務大隊掌握犯罪事證後，立案報請台北地檢署檢察官蕭永昌指揮偵辦，國境事務大隊幹員於1月30日會同航空警察局刑事警察大隊及高雄分局、高雄市警局刑事警察大隊執行收網行動，拘提包含劉姓主嫌等8名犯嫌到案，現場起出犯罪使用之手機11支、存摺2本及電腦主機等犯罪使用工具。

經調查發現，韋男以數千元美金報酬透過劉嫌在台招募人頭以合成相片冒辦護照，取得護照後交給中國買家使用。國境大隊指出，這次破獲兩岸冒辦護照犯罪集團，為近年查獲人數最多，涉案層面最廣的集團性冒辦護照犯罪案件。

移民署表示，台灣護照享有171個國家與地區免簽、落地簽、或電子簽證等簽證便利待遇，不法份子利用我國護照免簽證之優點，招攬不肖國人充當人頭冒辦護照，除了本身可能面對七年以下有期徒刑外，也影響台灣護照在國際間的公信力，呼籲國人切勿心存僥倖。

冒辦護照集團招攬中國人申辦台灣護照之廣告。（國境事務大隊提供）

冒辦護照集團招攬中國人申辦台灣護照之廣告，實際上由台灣人冒辦護照供中國人使用。（國境事務大隊提供）

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