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寸步難行 十大外逃要犯 註銷護照

首波十大外逃要犯遭註銷護照名單

首波十大外逃要犯遭註銷護照名單

2024/02/03 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣護照免簽證國家已達一百一十國，擁有數個大型經濟體免簽，最高檢察署為杜絕外逃要犯持我國護照暢行海外、機動游走多國，為使其「寸步難行」以利緝逃，昨天召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，決議擴大廢止及註銷外逃要犯護照。

最高檢昨天指出，首波鎖定十大重刑外逃要犯，包括判無期徒刑確定的運輸毒品要犯等，各案件執行地檢署已發函，註銷廢止外逃人犯護照，另將持續清查第二波註銷名單，下週發函給外交部領事事務局執行，以利強化緝捕要犯的作為，將外逃要犯緝拿返國執行。

最終目的 緝捕回國接受調查

檢察總長邢泰釗表示，司法機關耗費很多人、物力，查緝重大刑事犯罪，如何在刑事執行的最後一里路上，將其緝捕回國接受調查，同時兼顧程序正義與比例原則，需集思廣益；判決確定的外逃人犯，若符合「時」（時程）、「刑」（刑度）、「案」（重大案件）、「逃」（外逃）等四項審查標準，檢察機關就會發函外交部領事事務局註銷廢止人犯護照，使其無法持我國護照在多個國家間逍遙遊走。

此次會議由最高檢召開，外交部、海巡署、移民署，以及各檢察機關、警、調等執法機關，均派代表共商。首波註銷名單分別由台北、新北、桃園、台中及台東等五個地檢署發函執行。

最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，首波鎖定10大重刑外逃要犯，立即辦理廢止並註銷其護照。（最高檢提供）

最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，首波鎖定10大重刑外逃要犯，立即辦理廢止並註銷其護照。（最高檢提供）

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