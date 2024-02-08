國寶集團總裁朱國榮棄保5億潛逃 最高檢指示北檢廢止護照

外傳國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃海外。（資料照）

2024/02/08 12:58

〔記者錢利忠／台北報導〕最高檢察署為杜絕外逃要犯持我國護照暢行海外、機動游走多國，為使其「寸步難行」以利緝逃，召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，決議擴大廢止及註銷外逃要犯護照，繼本月2日廢止十大重刑外逃要犯之後，最高檢昨函文台北地檢署，註銷及廢止棄保5億1700萬元潛逃海外的國寶集團總裁朱國榮的護照。

最高檢今指出，朱國榮涉炒股及內線交易等多項重大經濟犯罪，共6案通緝中，犯罪情節重大，未扣案犯罪所得1億多元，北檢依職權審查後，已啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

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最高檢表示，本月7日函請北檢，依職權審酌朱國榮所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，曾因涉犯證券交易法等案，經高等法院分別判刑16年、未扣案犯罪所得1億8千萬餘元；以及判刑8年、未扣案犯罪所得近3千萬元，犯罪情節重大。

北檢於昨天（7日）啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，已發函外交部領事事務局，註銷廢止朱國榮的護照，最高檢將函請調查局及刑事警察局，儘速將朱國榮緝捕歸案，維護司法公信。

外傳朱國榮已持假護照到太平洋島國萬那杜，調查局已透過法務部啟動司法互助，緝查朱國榮的海外行蹤。

朱國榮因涉入龍邦、台壽保炒股等案，去年3月被高等法院依違反證交法各判刑8年及16年，被諭知4億元重保，朱上訴最高法院；不料，朱在去年9月7日下午3時到派出所報到後，自此人間蒸發，派出所直到12日深夜才向高院回報，經拘提無著，加上高院傳訊朱的律師、當初具保的朱國榮的胞妹朱佩瑜亦稱不見朱的人影，因此於去年9月28日發布通緝朱，並沒入交保金。而朱國榮另有他案在台北地院審理，保證金1億元也被沒收。

國寶集團總裁朱國榮證件照。（圖由最高檢提供）

最高檢察署為杜絕外逃要犯持我國護照暢行海外、機動游走多國，為使其「寸步難行」以利緝逃，本月2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，決議擴大廢止及註銷外逃要犯護照。（圖由最高檢提供）

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